¿Quién es Ibai, el youtuber que entrevistó a Messi antes que los grandes medios?

Desde que se confirmó la llegada de Lionel Messi a Paris Saint-Germain, la capital francesa está en un estado de catarsis. Todos los aficionados parisinos quieren la nueva playera o una foto con el astro argentino, y su presentación oficial con el club reunió a medios de comunicación nacionales e internacionales que esperaban con ansías lo que el futbolista tenía que decir.

Messi fue presentado oficialmente este miércoles 11 de agosto en el Parc des Princes, el estadio del PSG. Durante una rueda de prensa, admitió que extrañará a Barcelona, pero también se dijo contento por este nuevo reto en Francia, donde compartirá la cancha con su amigo Neymar Jr.; su compatriota Ángel di María; su exrival en LaLiga española, el exmadridista Sergio Ramos y, por supuesto, la gran figura del futbol francés, Kylian Mbappé.

Messi ya reconoció la cancha del estadio junto con su esposa Antonella Rocuzzo y sus hijos Thuago, Mateo y Ciro. Se especula que el argentino de 34 años debute este fin de semana cuando el Paris Saint-Germain reciba al Racing de Estrasburgo, sin embargo, el propio Messi dijo que desconoce cuándo será su primer partido portando el número 30 del PSG, pues considera que debe hacer pretemporada antes de volver al campo de juego.

Pero las declaraciones de Messi en la conferencia de prensa no fueron suficientes. Los medios de comunicación querían más declaraciones. Sin embargo, sólo una persona pudo hablar con el futbolista al finalizar el encuentro con periodistas: el famoso youtuber español Ibai, quien lo abordó al salir del vestuario y con quien platicó en directo para Twitch por algunos minutos.

Lionel Messi reconoció que sigue la popular plataforma de transmisiones, aunque no participa en ella, por lo que admitió que era su primera vez en un en vivo de Twitch. Visiblemente nervioso, Ibai habló con él sobre la rifa de un par de camisetas autografiadas así como de las expectativas del argentino en el PSG de la Ligue 1.

El video en vivo fue muy breve, pero logró reunir al mismo tiempo a aproximadamente a 300 mil espectadores. Ibai prometió subir la entrevista completa a su canal de YouTube este jueves.

Y esto molestó a los medios de comunicación, quienes debían esperar al futbolista para poder hacerle una mini entrevista de tres preguntas al finalizar la rueda de prensa. Algunos argumentaron que el popular streamer, twicher y youtuber le está robando espacios a los periodistas deportivos:

Sin embargo, el propio Ibai reconoció en su cuenta de Twitter que no es así. "Ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento", sentenció Ibai en su cuenta de Twitter.

Pero, ¿quién es Ibai Llanos?

Este influencer español, nacido en Bilbao, saltó a la fama en 2014 cuando comenzó a comentar y transmitir partidas del popular videojuego League of Legends (LOL) junto con su amigo, el también streamer Ander. Ese mismo año se convirtió en narrador de la Liga de Videojuegos Profesional, una de las competencias de videojuegos más importantes de España.

De 2020 a 2021 fue creador de contenido en G2Esports, una organización española dedicada a los deportes electrónicos; asimismo, en estos siete años ha hecho colaboraciones con LaLiga y Sony. Actualmente se dedica a hacer transmisiones en vivo así como entrevistas con famosos en su canal, la sección se llama "Charlando Tranquilamente" y ha tenido como invitados a Gerard Piqué, Ronaldinho, Paulo Dybala, el 'Kun' Agüero y Sergio Ramos.

Y para quienes se preguntaban por qué Messi accedió a participar en la transmisión en vivo con Ibai, resulta que el streamer ya lo había entrevistado unos días antes de que partiera a París y de hecho, coinicidieron en la cena que el argentino ofreció antes de abandonar Barcelona, pues el 'Kun' fue quien llevó al youtuber a la reunión.

Ya después de la cena de despedida de Messi en España, ambos se tomaron una fotografía y el resto es historia. Casi una semana después, volvieron a encontrarse pero ahora en París.