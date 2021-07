León sorprende a campistas; entra a casa de campaña y se come una almohada

A través de redes sociales se compartió un video en el que se muestra el momento exacto en el que un par de campistas fueron sorprendidos por un imponente león, quien sin pedir permiso entró a su tienda de campaña para buscar comida, sin embargo, solo encontró una bolsa de dormir y una almohada, la cual, se llevó para después despedazarla con sus poderosos colmillos ante la mirada atónita de sus víctimas.

De acuerdo con información emitida por el portal del Daily Mail, el aterrador momento ocurrió el pasado 4 de mayo en el Parque Transfronterizo Kgalagadi, en Botswana, África donde Robert Hofmeyr, de 43 años y su cuñado Andy Caldwell, de 39 años, se encontraban acampando plácidamente con el objetivo de capturar en video el maravilloso amanecer africano, sin embargo, lo único que lograron filmar fue la interrupción del enorme felino.

Los hombres relataron a diversos medios que se disponían a grabar el amanecer cuando se percataron de la presencia del imponente felino y comentan que, sin pensarlo, decidieron resguardarse en su automóvil para evitar ser atacados por el hambriento animal que estaba en busca de alimento, por lo que se decidió a buscar dentro de la casa de campaña de los hombres.

El asalto del felino

En las imágenes se puede apreciar que Robert Hofmeyr, el encargado de grabar la escena, se encuentra dentro de su vehículo y captura el momento en el que el imponente felino entra cautelosamente a la casa de campaña pese a que intentó ahuyentarlo encendiendo el vehículo y tocando el claxon, momentos después, el león sale con una almohada entre sus dientes y se aleja unos cuantos metros para intentar comerla, sin embargo, su sabor no le agrada y termina haciéndola pedazos ayudándose de sus afiladas garras y colmillos.

Momentos después, el felino regresa a la casa de campaña y en esta ocasión trata de quedarse con una bolsa de dormir, sin embargo, no consigue su cometido y sale de la casa a merodear en los alrededores con total calma y en algún momento muerde una silla que se encontraba en la parte exterior del campamento hasta que parece rendirse y decide retirarse del lugar con la misma tranquilidad con la que llegó.

Robert Hofmeyr comentó que el animal no se mostró agresivo en ningún momento y se mostró sorprendido debido a que el animal no dio señales de miedo ante los humanos o su vehículo, el cual encendieron para tratar de ahuyentarlo, aunque no dio resultado.

De momento, se desconoce si el imponente animal regresó más tarde o si los campistas decidieron abandonar el lugar de inmediato, sin embargo, fueron muy afortunados pues comentaron que salieron a lavarse los dientes y que, cuando llegaron el animal ya estaba merodeando entre sus pertenencias y señalan que, de haber estado dormidos, la historia hubiera sido muy diferente y nada divertida.

El video del asalto del león a la tienda de los campistas fue difundido a través de YouTube y debido a lo inusual de la situación llegó a otras redes sociales donde el video se hizo viral y ha generado todo tipo de reacciones.