VIDEO VIRAL: Niño hace berrinche para adoptar un gato y enternece las redes

En redes sociales circula un video que se hizo viral en el que se muestra el berrinche que hizo un niño para que su mamá aprobara la adopción de un gato callejero y sus lágrimas lograron conmover a miles de internautas.

Aunque el video fue compartido en redes sociales hace un par de años, recientemente volvió a tomar relevancia pues sirve como un gran aliado para promover la adopción de los mininos y de cualquier otra mascota de compañía.

En el video que dura alrededor de un minuto con treinta y cinco segundos se puede apreciar que el menor carga a un gatito con pelaje de tonos marrón y aunque se resiste a ser cargado, el niño no lo suelta y se aferra al animal para que su mamá le permita quedarse con el minino.

Las lágrimas no se hicieron esperar y entre balbuceos le ruega encarecidamente a su mamá que lleven al gato a casa, sin embargo, la madre se niega en diferentes ocasiones por lo que provoca aún más el llanto del menor, posteriormente le dice que deje escapar al gato pues vive en la calle por lo que el menor se muestra molesto y le dice que no vive en la calle que ahora vivirá con él.

La mamá es quien graba el video y se le puede escuchar decir que no quiere tener gatos en la casa, además, le advierte al menor que si no suelta al felino, podría morderlo o incluso rasguñarlo, pero al menor no le importa y abraza con más fuerzas al pequeño animal y cuando el pequeño cachorro maúlla, el menor hace un intento desesperado por convencer a su mamá y dice “míralo, pobrecito, está llorando”.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el desenlace del video pues el clip termina, aunque siguen las súplicas del niño, sin embargo, su llanto enterneció a miles de internautas el video se hizo viral en Facebook y otras redes sociales.

Reacciones en redes

El conmovedor video logró generar todo tipo de reacciones en redes sociales donde las súplicas del niño se hicieron virales pues desde la publicación, el video ha sido reproducido en más de 12 millones de ocasiones, tan solo en Facebook y acumula más de 130 mil reacciones y miles de comentaros.

Entre los comentarios más recurrentes, los usuarios de las redes reconocieron la gran empatía que ha desarrollado el menor a su corta edad con los animales pues mencionan que sus lágrimas denotaron una verdadera preocupación por el animal, mientras que otros internautas aprovecharon la situación para compartir sus experiencias propias en cuanto a la adopción de mascotas y recalcaron la importancia de adoptar mascotas.

Por otra parte, la mamá del niño fue severamente criticada por los internautas pues aseguraron que no es correcto hacer sufrir de esa manera a su hijo, además, mencionaron que era una excelente oportunidad para reforzar diversos valores en la educación del menor como el valor de la responsabilidad y fomentar el respeto a los animales.

CBC