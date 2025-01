Piden retirar de manera URGENTE una popular marca de HOT CAKES de todas las tiendas por reacciones alérgicas

Una popular marca de harina para hot cakes anunció que estará retirando del mercado una cantidad limitada de cajas que posiblemente pudieran contener un ingrediente no declarado, mismo que podría poner en riesgo la salud de los consumidores. De acuerdo con la información, compartida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el retiro de productos se dio de forma voluntaria.

La empresa involucrada en este retiro de productos es Quaker Oats Company, la cual anunció que está sacando del mercado cajas de su harina para hot cakes "Pearl Milling Company Original Pancake & Waffle Mix", ya que que podrían contener leche no declarada. Aparentemente, el retiro se da luego de que un socio minorista alertara a la compañía sobre esto.

Según la propia Quaker Oats Company las personas con alergia o sensibilidad severa a la leche corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen el producto, por lo que exhortan a las personas a revisar en sus alacenas si compraron las cajas de harina para hot cakes afectadas y, en caso de ser así, regresarlas a las tiendas y solicitar un reembolso.

¿Cuáles son las cajas afectadas?

Este es el producto afectado. Foto: FDA.

Los consumidores pudieron haber comprado las cajas afectadas a partir del 18 de noviembre de 2024. Y para identificarlas la empresa compartió que su código de fecha y su código de fabricación es el siguiente: BBD 13 SEPTIEMBRE 25 P. Las cajas de harina para hot cakes presuntamente se distribuyeron en tiendas minoristas de 11 estados: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Utah y Wisconsin.

Hasta ahora no se han reportado reacciones alérgicas relacionadas con esta harina para hot cakes, ni se está retirando ningún otro producto de Pearl Milling Company. No obstante, la empresa alerta que si los consumidores tienen alergia, o sensibilidad a la leche, no deben consumir el producto y en su lugar deben desecharlo inmediatamente para evitar exponerse a algún tipo de peligro relacionado con la ingesta de este alimento.

¿Qué hacer en caso de tener una reacción alérgica?

Se aconseja no ingerir este producto. Foto: freepik.

De igual manera, la FDA agrega que los consumidores que posean el producto "Pearl Milling Company Original Pancake & Waffle Mix" pueden comunicarse con Relaciones con el Consumidor de Quaker al 1-800-407-2247 (de 9 a. m. a 4:30 p. m. CST, de lunes a viernes) para tener más información sobre el retiro y para acercase en caso de presentar reacciones alérgicas relacionadas con la ingesta de estos hot cakes.

Sobre las reacciones alérgicas, las autoridades sanitarias han recordado que estás pueden incluir diversos síntomas y en casos más severos pueden cobrar la vida de las personas. Algunos de los síntomas más comunes son:

Hormigueo o comezón en la boca.

Urticaria, comezón o eccema.

Hinchazón de los labios, la cara, la lengua y la garganta o de otras partes del cuerpo.

Sibilancia, congestión nasal o dificultad para respirar.

Dolor en el abdomen, diarrea, náuseas o vómitos.

Mareos, aturdimiento o desmayos.

