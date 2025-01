Despídete la Inteligencia Artificial: cómo luciría Deku de My Hero Academia si fuera mujer, gracias a la magia del fan art

La inteligencia artificial ha sido una de las herramientas para mostrar cómo lucirían los personajes si fueran reales. Sin embargo esto ha sido desplazado por el fan art para mostrar a los personajes de una manera distinta.

Es así que mediante este arte se ha mostrado a Deku de My Hero Academia como si fuera una mujer. El resultado ha despertado asombro entre los fanáticos de la serie basada el manga de Kôhei Horihoshi.

Así se vería Deku de My Hero Academia si fuera mujer

En esta trama seguimos la historia de Izuku Midoriya, un joven que tiene como sueño convertirse en un superhéroes en un mundo en el que la mayoría de sus habitantes cuentan con algún superpoder o habilidad especial conocida como don.

Pero este muchacho ha nacido sin ningún don por lo que lo entristece. Todo tiene un cambio cuando conoce al Símbolo de la Paz All Might quien, por casualidades de la vida, decide convertir a Midoriya en su sucesor otorgándole el One For All.

Así luciría si fuera mujer.

Fuente:

@drawrepulser

Así es que conocemos el poder de Deky y el artista @drawrepulser ha compartido un fan art de My Hero Academia imaginando a este personaje como si fuese una chica.

