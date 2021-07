Los memes MÁS DIVERTIDOS de J Balvin y su cover "Wherever I May Roam" de Metallica

J Balvin acaba de lanzar su cover de "Wherever I May Roam", canción de Metallica que está incluida en el proyecto de la banda "The Metallica Blacklist". Usuarios de redes sociales ya empezaron a reaccionar ante esta peculiar colaboración y han publicado los memes más divertidos.

Desde que se unció que artistas latinoamericanos como Mon Laferte, Juanes, el dúo Ha*Ash y el mexicano José Madero, ex miembro de Pxndax, participarían en el proyecto para celebrar los 30 años de su disco "Metallica", también conocido como "The Black Album", los internautas mostraron su descontento ante la elección de estrellas que no forman parte del género.

Al colombiano le tocó interpretar "Wherever I May Roam" y lo hizo dándole un giro radical al estilo de la banda de rock. El cantante de "Mi gente" decidió agregarle un ritmo de trap, además la letra está en español con estrofas que le agregó el reguetonero.

El videoclip fue dirigido por el venezolano Daniel Durán y presenta imágenes de Metallica en Frankenhalle, Nuremberg, Alemania el 29 de noviembre de 1992 y The Rose Bowl en Pasadena, California el 29 de julio de 2017.

Los MEMES de J Balvin y Metallica

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar ante la colaboración de J Balvin y Metallica. Mientras hay algunos que muestran su descontento con la nueva versión de una de lo sencillos más importantes de la banda, hay otros que se burlan de los "metaleros" quienes se negaban a escuchar reguetón.