Christian Nodal tiene un crush con esta bella cantante, ¡y no es Belinda!

Christian Nodal y Belinda son sin duda la pareja del momento, luego de su compromiso muchos afirman que el joven de 22 años no tiene ojos para ninguna otra mujer, sin embargo parece que el cantante tuvo un crush con otra bella artista antes de comenzar su noviazgo con la ojiverde.

Los artistas comenzaron su relación cuando ambos eran parte del elenco de jueces de La Voz, y muchos afirmaron que se trataba de publicidad, además de sorprender el hecho de que la intérprete de "Amor a primera vista" es varios años mayor que el sonorense.

Sin embargo, la pareja parece estar callando muchas bocas, pues el pasado 25 de mayo se comprometieron. Con una elegante cita en un lujoso restaurante que el intérprete de "Adiós amor" mandó cerrar, le entregó a su novia un enorme anillo para sellar su amor.

Así vivieron su compromiso en mayo. Foto: Especial

Christian Nodal tiene un crush con esta bella cantante

En el año 2017, cuando el cantautor sonorense tenía 17 años, se presentó en el programa de radio "El bueno, la mala y el feo", donde dio la gran sopresa al confesar que tenía un crush con la cantante chilena Mon Laferte, que en ese momento casi le doblaba la edad.

En un momento de la entrevista se escuchó un fragmento de una canción de Laferte y Nodal no pudo evitar reaccionar diciendo: “Mi amor platónico. Se llama Mon Laferte, es mi esposa”. Meses después, cuando presentó su disco aclaró en una rueda de prensa que obviamente no era su esposa y no estaba casado.

Al respecto, fue la misma cantante, quien asistió a uno de sus conciertos, la que lo confrontó y le cuestionó sobre andar diciendo que era su esposa, lo que evidentemente puso nervioso al joven cantante, quien se puede ver en un video publicado por su mamá Cristy Nodal, que hasta debió limpiarse el sudor.

