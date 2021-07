Valentina Ferrer publica la primera imagen de Río, su hijo con J Balvin

A través de su cuenta de Instagram, Valentina Ferrer publicó la primera fotografía de su hijo llamado Río, que tuvo con el reguetonero J Balvin.

Después de cuatro días de haber tenido al bebé y haberlo anunciado, la intérprete de “Agua” compartió con sus seguidores la imagen del pequeño en redes sociales.

Además, junto con la fotografía del bebé Río, quien aparece sujetado por la mano de la presentadora de televisión, aparece el siguiente mensaje: “4 days of the best Love” (4 días del mejor Amor).

El pasado domingo 27 de junio, Valentina Ferrer y J Balvin se convirtieron en papás del pequeño Río.

Ferrer y Balvin se conocieron en la grabación del musical “Sigo Extranándote” en el año 2017. Después de un año, la pareja confirmó su relación amorosa, luego de asistir a la Semana de la Moda en Nueva York.

Fue en 2019, que se rumoró sobre una posible ruptura entre ambos, pero actualmente Valentina y J Balvin están felices con la llegada de su bebé.

¿Quién es J Balvin?

José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia, es un cantante reguetonero y productor discográfico. También es llamado “El Príncipe del Reguetón”.

El primer álbum titulado “La Familia” obtuvo discos de oro, platino y multiplatino en varios países, del cual se desprendió el sencillo “6 AM”, alcanzando los primeros cinco lugares del listado de Billboard y ganó un disco de diamante en Estados Unidos.

También el sencillo “Ay vamos” fue número uno en Hot Latin Songs de Billboard y fue ganador de un disco de diamante en el país norteamericano.

Discografía

“La Familia” , en 2013.

, en 2013. “Energía” , en 2016.

, en 2016. “Vibras” , en 2018.

, en 2018. “Colores”, en 2020.

atm