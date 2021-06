Juanes se defiende ante críticas por su participación en disco de Metallica

Juanes contestó a las críticas que se suscitaron después de que se anunciara que colaborará en el proyecto "The Blacklist" de la banda Metallica, quien lanza esta producción como parte de la celebración por los 30 años de su álbum homónimo, también conocido como "The Black Album".

En entrevista para el medio colombiano, Noticias Caracol, el intérprete de "La Camisa Negra" indicó que desde muy pequeño le ha gustado la banda de metal y que ahora se cumple un sueño al colaborar con ellos, sobre todo en este álbum en donde invitaron a más de 50 artistas de todo el mundo, entre los que se encuentran: Mon Laferte, J Balvin y Ha*Ash.

Además, señaló que en un principio su banda Ekhymosis estaba interesada por tocar temas de Metallica, sin embargo este gusto musical se combinó por el encontrar su propio sonido a través de la identidad de cada uno.

"Es reconocer que mi alma musical está entre el metal y la música popular, así aprendí a plasmar mi origen en mi música, me siento muy cómodo conmigo mismo en lo artístico”, dijo al medio colombiano. Te podría interesar metallica Esta es la banda mexicana que Metallica admira y con quien tocará en su tributo

Memes Los mejores MEMES de Metallica Blacklist, el disco con J Balvin y Ha*Ash

Por otra parte, reveló que durante la creación de "Origen", su décimo álbum de estudio, estuvo pensando en hacer un tributo a la banda de éxitos como "Master Of Puppets", sin embargo, en ese mismo año la agrupación se acercó a él para que fuera parte del relanzamiento de "The Black Album".

“Quería traer a Metallica hacia el Caribe, con un bloque de notas que termina con el riff de guitarra casi bailable" aseguró el cantante quien grabó una versión de ‘Enter Sandman’ en su propio estudio en Miami.

Te podría interesar Espectáculos ¿Por qué The Black Album es considerado el mejor disco de Metallica?

Después de que Metallica diera a conocer los artistas que colaborarán para este proyecto, usuarios de redes sociales inundaros plataformas como Twitter de memes y críticas, sobre todo hacia los artistas latinos.

Entre los cantantes que estarán destaca: J Balvin que hará su versión de "Wherever I May Roam", el dúo Ha*Ash y el mexicano José Madero ex miembro de Pxndax, que realanzarán "The Unforgiven" y Mon Laferte quien presentará la reedición de una versión en español de "Nothing Else Matters"

mfa