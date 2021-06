Esta es la banda mexicana que Metallica admira y con quien tocará en su tributo

Metallica se convirtió en tendencia este martes luego que dieran a conocer el lanzamiento de proyecto The Blacklist con el cual planean celebrar los 30 años de "Black Album"; en éste colaborarán más de 50 artistas entre los que destacan J Balvin, Miley Cyrus y Mon Laferte. Sin embargo, también informaron el nombre de una banda mexicana que es admirada por la agrupación y que se dio a conocer gracias a un cover de “Enter Sandman”, se trata de The Warning.

El listado de 50 artistas y agrupaciones destaca por la amplia gama de géneros que abordan, algo que en un inicio sorprendió a los fans de Metallica, sin embargo, entre ellas destaca The Warning ya que es considerada una de las bandas más respetadas del género. Está conformada por tres adolescentes mexicanas que desde corta edad mostraron su afición por la agrupación de trash metal; Daniela, Alejandra y Paulina Villareal son originarias de Monterrey e iniciaron su trayectoria luego del éxito obtenido tras la publicación de un video en YouTube en donde interpretan el cover de “Enter Sandman”, el cual dedicaron a su abuelo.

Fue el propio Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, quien descubrió el video en el cual The Warning interpreta el tema con mucho talento y pasión, lo que atrajo la atención de Hammett; la grabación ya acumula más de 22 millones de visitas y en palabras del guitarrista, la “baterista patea traseros al máximo” en el video, de acuerdo con lo que compartió en su cuenta de Twitter. El video fue compartido en 2015, cuando Daniela (guitarrista y vocalista) contaba con 15 años, mientras que Alejandra (baterista, vocalista y coros) contaba con 13 años. Paulina, bajista y coros, tenía entonces solo 10 años de edad.

Adolescentes fanáticas y apasionadas del metal

La grabación atrajo la atención de Kirk Hammett luego de ver la maestría y pasión con la que las tres adolescentes fanáticas por el metal interpretaban el cover “Enter Sandman”; luego del éxito obtenido en YouTube las tres fueron invitadas al programa The Ellen DeGeneres Show en donde se les reconoció su pasión, talento y gusto por la música. The Blacklist interpretó en aquella ocasión el tema “Crazy Train” de Ozzy Osbourne con lo que se. ganó la admiración no solo de la propia Ellen DeGeneres sino del público del programa.

“Es un sueño hecho realidad, también estar aquí contigo”, declararon las jóvenes al tiempo que narraban cómo fue que inició su pasión por la música, y en particular por el trash metal; aseguraron que desde pequeñas tocan el piano, sin embargo, su gusto por un videojuego las llevó a experimentar en el género. En aquel momento Ellen DeGeneres les dio un cheque por 10 mil dólares para que lo invirtieran en su educación musical, dinero con el cual pagaron un curso de verano en el prestigioso Berklee.

Tras tomar el taller las jóvenes compartieron sus impresiones en sus redes sociales: “Ahora que nuestra aventura de verano finalizó, queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que ayudaron a hacer realidad nuestro sueño, esperamos que todos se sientan orgullosos mientras continuamos en este viaje”. Luego de esta experiencia grabaron su primer disco, el cual vio la luz en 2017 con el nombre XXI Century Blood, el cual grabaron de manera independiente.

Gracias e este disco The Warning se presentó junto a Alice Cooper, Deep Purple, Judas Priest, The Scorpions, entre otras agrupación icónicas del tras metal, además que participaron en la apertura de los conciertos de Def Leppard en México. También participaron en festivales como el Corona Hell & Heaven, el Force Fest Open Air y Mother Of All Rock Festival. La agrupación ya lanzó su segundo material denominado Queen of the Murder Scene, un álbum conceptual que tuvo muy buena aceptación por parte del público, además de recibir buenas críticas, gracias a esto participaron en el festival Rock Al Parque de Bogotá y el Whisky A Gogo en Hollywood con llenos totales.

MP