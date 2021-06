Los mejores MEMES de Metallica Blacklist, el disco con J Balvin y Ha*Ash

Los fans de Metallica hoy recibieron dos grandes noticias, una buena y una "mala". La buena es que la emblemática banda de metal anunció su próximo disco en conmemoración de los 30 años de “The Black Album”, considerado uno de los más importantes en la historia de la agrupación.

La mala: Con motivo de este aniversario, Metallica reveló que en esta edición: "The Metallica Blacklist" constará de 12 canciones del disco original e incluirá la participarán más de 50 artistas en los que destacan Juanes, J Balvin, Miley Cyrus, entre muchos otros. Esto causó la reacción de miles de fans quienes no se mostraron muy emocionados de la inclusión de algunos talentos por no ser afines al género musical que interpreta la banda de metal. Y como no es excepción, este descontento provocó una ola de divertidos memes.

The Metallica Blacklist

La reedición de lujo del “The Black Album”, llamado “The Metallica Blacklist”, será un tributo una gran lista de artistas quienes presentarán los covers de las canciones más emblemáticas del disco como “Sad But True”, “Nothing Else Matters”, “The Unforgiven”, entre muchas otras.

El disco estará disponible en formato físico y a través de todas las plataformas de streaming a partir del 10 de septiembre. Y se destaca la participación de Miley Cyrus, Elton Jhon, J Balvin, Juanes, Ha*Ash, Mon Laferte, Weezer, entre muchos otros, que desataron cientos de memes en las redes sociales.

Además, la inclusión de artistas mexicanos no se quedó atrás y el Instituto Mexicano del Sonido estará presente con la canción “Sad But True”; Ha*Ash con “The Unforgiven”, y los talentosos Rodrigo y Gabriela con “The Struggle Within”.

Memes del nuevo disco de Metallica

Los memes son una forma de expresión propia del siglo XXI. Hoy en día es casi imposible que un acontecimiento pase desapercibido ante los memes en las redes sociales y esta ocasión no es excepción, por lo que aquí te presentamos los mejores del nuevo disco de Metallica, “The Metallica Blacklist”.