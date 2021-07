VIDEO | ¿Por qué se dice que el hombre no llegó a la Luna en 1969 y que fue un montaje de Estados Unidos?

El 20 de julio de 1969 es quizá la fecha más significativa en la historia de la humanidad, desde aquel día los seres humanos abandonaron el espacio que habitan para colonizar (aunque sea por breves minutos) a otro cuerpo celeste en el espacio exterior (aunque los rusos ya habían ‘salido’ de la burbuja terráquea años antes),

La tarea de conquistar la Luna fue un sueño ambicioso que nació de una disputa política entre los bloques de oriente y occidente, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tanto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como los Estados Unidos, apostaron por conquistar el espacio exterior dando como resultado la llamada ‘carrera espacial’ entre 1955 hasta 1975.

Ambos países derrocharon inmensas cantidades de recursos y dinero por ser el primero en enviar humanos al espacio, colocar satélites en órbita, o conquistar el espacio exterior, pero llegar a la Luna era un propósito casi imposible y aún hoy en nuestros días la batalla ideológica continúa entre ambos bloques a pesar del fin de la guerra fría en los 90 ¿te suena el nombre de Sputnik?

El proyecto Sputnik que significa “viejo amigo”, se puso en marcha para colocar una nave en órbita fuera de la Tierra, los rusos se adelantaron y no sólo colocaron la nave, sino al primer hombre (Yuri Gagarin) y al primer ser vivo, la perrita Laika que desafortunadamente sufrió desde el primer momento que fue ‘rescatada’ de las calles, además del primer satélite artificial y a la primera mujer fuera del planeta (la cosmonauta Valentina Tereshkova) en 1963.

En tanto, Estados Unidos apostó por ir más allá y decidió que su proeza tenía que ser superior a lo hecho por los rusos y lo consiguió el 20 de julio de 1969, cuando puso a tres hombres en el suelo lunar luego de una travesía de más de 190 horas.

Pero… ¿en realidad lo consiguió?

Desde que se registró el alunizaje existe una inquietud sobre si la llegada del hombre a la Luna si se registró o solo fue un montaje del gobierno es EU para mostrar poderío frente a la URSS, teniendo en cuenta que los rusos ya iban muy adelantados en la carrera espacial y con sendas victorias que presumir, por esa razón, existen varias teorías que indican la posibilidad de un montaje muy bien planeado para lograr el objetivo planteado por el presidente John F. Kennedy de posar a un hombre en suelo selenita.

El primer ‘fallo’ que se indica sobre el alunizaje proviene de la fecha y hora en que Neil Armstrong pisó por primera vez la Luna, de acuerdo con la bitácora y con la historia, el 20 de julio de 1969 el astronauta posó el pie a las 02:56 horas, es decir, ya era el 21 de julio cuando se registró ese hecho histórico para la humanidad, sin embargo, este hecho no fue tomado en cuenta (al menos por la gran mayoría) y pasó al olvido.

Sin embargo, la teoría del montaje llegó junto con una idea sobre el estreno de una película que causó sensación entre millones de personas alrededor del mundo, nos referimos a 2001: Odisea del espacio, del director Stanley Kubrick, de acuerdo con las teorías de los escépticos, la ambientación y los sets en los que se filmó la película fueron utilizados para llevar a cabo un montaje de la llegada del hombre a la Luna (cabe resaltar que la cinta fue estrenada un año antes).

Entre los ‘detalles’ que florecen sobre ese hecho, hay algunos en particular, por ejemplo, la bandera que en este momento se supone se encuentra en la Luna, aparecía en las imágenes tomadas por los astronautas, ondeando, sin embargo, en la Luna no existe gravedad por lo tanto, es imposible que exista viento que permita que la tela de la bandera se mueva.

Este mito ha sido explicado por científicos y el propio Armstrong, de acuerdo con sus explicaciones, la bandera llevaba un mástil en la parte superior, precisamente para evitar que la bandera quedara ‘recogida’ y se pudiera mostrar en todo su esplendor, el aparente movimiento no es otra cosa que el doblez con la que se quedó puesta la bandera de los Estados Unidos y por eso vemos siempre el mismo doblez en todas las imágenes, algo que no sería posible si el viento moviese las banderas.

Otro detalle que está en discusión es sobre el material fotográfico que tomaron los astronautas ese día, se menciona que en algunas fotografías faltan ‘retículas’ lo que demostraría que fueron añadidas después y serían falsas.

La realidad es que el suelo de la Luna es tan brillante que sus destellos pueden eclipsar parte de la retícula que tienen delante, por lo que esta no puede observarse en su totalidad y parece que sale de detrás de la propia imagen.

¿Por qué no se ve un horizonte ‘estrellado’ si se estaba en el espacio?

Las imágenes tomadas sobre la superficie lunar no muestran estrellas. Como se mencionó anteriormente, el suelo lunar es muy brillante, al igual que el traje de los astronautas. Las estrellas, por el contrario, no brillan demasiado sobre el firmamento lunar. Ninguna película (recordemos que en ese tiempo no había fotografía digital) puede captar algo muy brillante y algo muy apagado simultáneamente, ni en la Tierra ni en la Luna.

Armstrong declaró en la rueda de prensa que siguió a su viaje que no había podido ver estrellas a simple vista mientras caminaba sobre la Luna, por lo que no es de extrañar que su cámara tampoco las recogiera.

Una famosa ‘C’ se coló entre las rocas de la ‘utilería’, esta leyenda urbana fue desechada de inmediato, en una imagen tomada por la tripulación aparece una aparente letra ‘C’ en una de las rocas, lo que alimentó las teorías de los conspiranoicos que vieron ese ‘detalle’ como un gran error dentro del ‘set de filmación’, lo que fue desestimado casi de inmediato, ya que elo que en apariencia era una ‘C’ no era otra cosa que una ‘pelusa’ que se ‘coló’ durante el proceso de revelado y copia de las fotos.

Otro mito desechado fue sobre la supuesta grabación de los videos en la Tierra y ralentizados a propósito para dar la sensación de falta de gravedad, para poder desechar esa falsedad, basta con reproducir los videos al doble de velocidad y es todo.

Otros de los ‘defectos’ que fueron desechados por la comunidad científica tienen que ver con el tamaño del ‘Rover’ en el que se transportaron en suelo lunar los astronautas, el tipo de neumáticos que llevaba, los fondos ‘iguales’ en todo momento y en cualquier imagen que trajeron desde el espacio, el manejo desigual de las sombras y las razones por las que las huellas de la tripulación quedaron perfectamente definidas.