La misión Apollo XI despegó un 16 de julio de 1969 con el objetivo de cumplir el sueño que diez años antes había forjado el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, durante uno de sus discursos con los que se declaraba abierta la competencia con la Unión Soviética para conquistar el espacio, la llamada “carrera espacial”.

“Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las demás cosas, no porque es fácil, sino porque es algo difícil”, expresó el mandatario estadunidense, un discurso que pocos creían se haría realidad, sin embargo, diez años después tuvo razón, lamentablemente para él, ya no pudo verlo.

El viaje que puso en órbita a los astronautas Buzz Aldrin, Michael Collins y al Comandante y primer hombre en pisar la Luna, Neil Armstrong, despegó desde el Centro Kennedy en Cocoa, Beach, un traslado que duró 195 horas, 18 minutos y 35 segundos a bordo de la nave Saturno V.

El comandante Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie del satélite terrestre el 20 de julio de 1969 a las 2:56 (hora internacional UTC) al sur del Mar de la Tranquilidad (Mare Tranquillitatis), seis horas y media después de haber alunizado, en México ese primer paso sucedió en horas de la noche, a las 20:56, el relato de aquella hazaña fue narrada por el periodista Jacobo Zabludovsky junto a Miguel Alemán Velasco (el exgobernador de Veracruz) y Ken Smith.

"Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad."

("That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind.")