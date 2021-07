Así de asombrosos serán los capítulos finales The Walking Dead: VIDEO

Será el próximo 22 de agosto cuando la serie de AMC “The Walking Dead” inicie la transmisión de la primera tanda de capítulos de la última temporada del programa de televisión. Hay que recordar que estos capítulos serán transmitidos en México cada domingo por Star Series y los lunes por Star Channel.

Sin embargo ahora los fieles fanáticos de la serie, han quedado sorprendidos por el nuevo adelanto del show, en el que se brindan algunos detalles de cómo será el cierre del longevo programa.

Este nuevo teaser ha logrado captar las miradas de los millones de seguidores del show en todo el mundo, pues en él se confirma el regreso de Los Segadores.

Los Segadores o Reapers, son un grupo de villanos que ponen en peligro a los personajes principales de la serie. De acuerdo con los productores Los Segadores han creado armas semiautomáticas con puntas de bayoneta, por lo que todo apunta que se dará una guerra final.

Sobre The Walking Dead

"The Walking Dead" es una serie de televisión basada en los famosos cómics de Robert Kirkman que plantea un mundo con una crisis apocalíptica provocada por zombies.

La serie es producida por la cadena AMC, la creadora de "Breaking Bad", la serie que para muchos es la mejor de la historia. El éxito de "The Walking Dead" fue tanto durante tantos años, que de ella se han desprendido dos series: "Fear The Walking Dead" y "The Walking Dead: World Beyond".

Pese al buen recibimiento de la audiencia a partir de la sexta y hasta la novena temporada, el programa perdió un gran porcentaje de su audiencia. Sin embargo desde la temporada 10, los niveles se han incrementado y ahora los seguidores esperan un buen cierre de la historia.