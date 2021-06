Hongo Negro: El terrorífico testimonio de un sobreviviente de esta enfermedad

Jaime Díaz de León, un hombre de 48 años, se convirtió en el primer sobreviviente del Hongo Negro en México luego de haber sido operado con éxito en días recientes, sin embargo, no la ha pasado nada bien pues su testimonio sobre lo que vivió por esta enfermedad ha causado conmoción y alerta entre la población que ha sufrido Covid-19, pues estas personas pueden estar propensas a desarrollar con más facilidad murmomicosis rinocerebral.

En entrevista para “El País”, Jaime Díaz de León, quien es originario del estado de Chihuahua, en la región norte de México, comentó que se contagió de Covid-19 en octubre de 2020 y reveló que su situación se complicó debido a que no podía respirar, además, el cansancio era constante y se agitaba con casi cualquier actividad por que tuvo que ser hospitalizado durante dos semanas para poder superar el virus con la ayuda de esteroides y oxígeno.

El hombre de 48 años, reveló que, tras su ingreso al hospital, perdió la vista en el ojo izquierdo, además, señaló que los dolores de cabeza eran verdaderamente intensos, al punto de tener que inyectarse medicamentos para disminuir el dolor y poder dormir.

Recuerda que estuvo en estas condiciones alrededor de un mes, y lamentó que en instituciones médicas públicas se desestimara su caso pues se argumentaba que todos estos síntomas eran derivados por la presión arterial alta, por lo que buscó ayuda médica en una clínica privada en enero de 2021 donde gracias a la intervención de un equipo de neurocirujanos se diagnosticó que la pérdida de la vista se derivaba de un hongo agresivo, por lo que era urgente extirparlo.

Luis Ordoñez Solorio, uno de los neurocirujanos que atendieron el caso, señaló que se realizaron dos cirugías que terminó con la extirpación total del ojo izquierdo de Jaime Díaz pues era necesario para evitar que la infección se propagara a otras zonas de su cuerpo.

Cabe mencionar, que el especialista detalló que el paciente no desarrolló las características manchas negras en su cuerpo debido a que la infección micótica fue interna y señala que el hongo no fue tan agresivo debido a que Díaz de León no presentaba ninguna enfermedad como diabetes o cáncer que propiciara el desarrollo del hongo.

Pese a su situación, Jaime Díaz de León, se ha mostrado positivo y aseguró que no tiene otra opción más que adaptarse a su nueva condición para salir adelante y según reporta El País, el paciente interpuso una demanda ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que se le brinde de manera gratuita los medicamentos que requiere en su recuperación.

Casos en ascenso

El neurocirujano Luis Ordoñez Solorio, asegura que el agente micótico del hongo negro está presente en el ambiente y menciona que es complicado determinar cuántas personas que tuvieron Covid-19 pueden desarrollar esta enfermedad, además, aseveró que los casos reportados de murcomicosis sí pueden estar al alza pues muchos casos no están siendo diagnosticados de la manera correcta.

Con información de El País.

