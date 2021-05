OVNIS rodean buque de guerra estadounidense, el Pentágono confirma veracidad del VIDEO

Hace unos días fue difundido un inquietante video en el cual, se muestra el momento en el que un radar detecta la presencia de diversos objetos voladores no identificados (ovnis) alrededor de un buque de guerra de los Estados Unidos y recientemente, el Pentágono confirmó la veracidad de las imágenes.

En las alarmantes imágenes se aprecia que en la pantalla del radar aparecen alrededor de 14 ovnis que aparentemente acechan al buque perteneciente a la Marina estadounidense y en el video se puede apreciar que los miembros de la tripulación se muestran desconcertados ante la presencia de estas misteriosas señales captadas por su radar.

El encargado de difundir el video fue el especialista en el fenómeno ovni, Jeremy Corbell, quien informa que la grabación fue realizada el 15 julio de 2019 en el Centro de información de Combate del buque de combate USS Omaha, en algún punto de las costas de California.

Confirman veracidad del video

De acuerdo con información emitida por “The Black Vault”, un portal especializado en el fenómeno ovni y otros temas, aseguraron que fue Susan Gough, la portavoz del Pentágono, quien confirmó la veracidad de estas imágenes difundidasy aseguran que indicó que las imágenes fueron captadas por personal de la Armada y que ya se encuentran dentro de las investigaciones del Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos.

El portal señala que la portavoz no quiso detallar más información pues aseguró que, de momento, no están autorizados para hablar sobre estas filtraciones por lo que se espera que en los próximos días o semanas se emita un comunicado formal en el que se hable sobre estos videos.

Al menos 14 ovnis fueron captados: Foto: Especial

Ovnis en California

El documentalista Jeremy Corbell difundió hace unas semanas otro video en el que se aprecia un ovni sobrevolando las costas de California en Estados Unidos y la veracidad de las imágenes también fueron confirmadas por la portavoz del pentágono, Susan Gought, las imágenes fueron captadas el 15 de julio de 2019, el mismo día en el que se grabó el video del radar antes mencionado, sin embargo, no se ha confirmado si estas imágenes corresponden al mismo fenómeno o si fueron captados en diferentes momentos.

Respecto a ese video, Susan Gought, no confirmó si el objeto que aparece en las imágenes se clasificó o no como un fenómeno aéreo no identificado. Sin embargo, estos avistamientos han causó preocupación en la zona pues Rayan Graves, ex piloto de la Armada de Estados Unidos aseguró para un medio estadounidense que estos objetos serían parte de un elaborado plan de espionaje contra las fuerzas armadas lo que podría representar una amenaza para la seguridad nacional.

Con información de Actualidad RT

CBC