Seis grandes series que llegarán a Netflix antes de que termine mayo

El "Wake Me Up When May Ends" no será necesario pues al leer la siguientes seis recomendaciones, vas a querer permanecer más tiempo despierto para poder acabar cada una de estas series que ya están o estarán disponible en Netflix antes de que acabe mayo.

Estas agradables propuestas provienen de distintas latitudes del planeta, como lo son México, España, Noruega y Estados Unidos. Estas pequeñas reseñas te ayudarán a elegir la serie o series que puedan ser de tu agrado y que podrían convertirse en tus favoritas.

Así queve agendando las fechas de estreno y disfruta de esta producciones que el gigante del streaming tiene para ti en estos últimos 11 días del quinto mes del año.

¿Quién mató a Sara? Temporada 2 – 19 de mayo

Esta es una serie original de México, la cual se ha convertido en la producción de habla no inglesa más vista en la plataforma. Ahora tras unos meses de su exitosa primera temporada, llega este 19 de mayo la segunda temporada.

Esta vez la temporada tendrá ocho episodios en los cuales podremos saber más de los personajes ahora en dos líneas del tiempo y así descubrir “Quién mató a Sara”.

Special Temporada 2 – 20 de mayo

La serie cuenta la historia de un hombre gay con parálisis cerebral leve decide reescribir su identidad como víctima de un accidente y persigue la vida que desea. Este jueves 20 de mayo estrena su tan esperada segunda temporada

Imagen de la serie "Special". Foto: Netfllix.

El vecino Temporada 2 – 21 de mayo

Esta es una adaptación española que cuenta la historia de José Ramón, quien vive una vida común, pero todo cambia al descubrir que su vecino Javier, el encantador periodista, es en realidad el famoso superhéroe Titán. Sin embargo, los poderes no hacen de Javier una buena persona y él no quiere responsabilidades.

Imagen de la serie "El vecino". Foto: Netflix

Master of None Temporada 3 – 23 de mayo

En esta nueva temporada, el personaje de Dev Shah, el cual es interpretado por el actor y cocreador Aziz Ansari, pasa ser secundario, y ahora la historia se centrará en Denise, su mejor amiga de toda la vida, quien es abiertamente lesbiana.

Este cambio significa que la actriz Lena Waithe tendrá el rol de protagonista. Este vistoso movimiento tendrá grandes consecuencias detrás de las cámaras. Pese a que Waithe ya fue la protagonista en un episodio de la segunda temporada junto con Ansari, mismo con el que se llevó el premio Emmy, toda esta temporada todos los episodios están escritos por Waithe y Ansari. Puedes leer la reseña complata dando clic aquí.

Ragnarok Temporada 2 – 27 de mayo

La serie cuenta la vida de los habitantes de un pequeño pueblo noruego que experimenta inviernos cálidos y aguaceros violentos será liderado por otro Ragnarok. Se estrena el próximo 27 de mayo. Imagen de la serie de Noruega "Ragnarok". Foto: Netflix

Lucifer Temporada 5 Parte 2 – 28 de mayo

Es momento de conocer al nuevo creador. "Lucifer", quien ahoraregresa con ocho nuevos, emocionantes y excelentes episodios. La parte 2 de la temporada 5 se estrena el 28 de mayo.

