Netflix | "El final de todo", la ciencia ficción perfecta para ver este miércoles 19 de mayo

Este es un nuevo miércoles de la recomendación del día, esta vez se trata de la cinta de ciencia ficción ‘El final de todo’ (How It Ends-Estados Unidos/2018), la cual se encuentra disponible en la plataforma Netflix.

Esta película tiene en su elenco Theo James, Forest Whitaker, Grace Dove, Kat Graham y Mark O'Brien. Fue dirigida y fue escrita por David M. Rosenthal, tiene una duración de 113 minutos y solamente es apta para mayores de 12 años. La cinta se estrenó el 13 de julio de 2018.

Imagen de la película "El final de todo". Foto: Especial

¿De qué va la película?

La película habla de Will y Samantha (Sam), una pareja joven que está esperando su primer hijo. Sin embargo Will tiene que volar desde Seattle para visitar a los padres de Sam en Chicago, en busca de pedir permiso para casarse con Sam de Tom, su padre desaprobador. En la cena, Will y Tom discuten.

Durante el siguiente, Sam llama a Will antes de regresar, sin embargo hay un sonido misterioso y Samantha, asustada le comenta: "Algo está mal", antes de que la llamada se desconecte y Will no pueda devolverle la llamada.

Ya en el aeropuerto, todos los vuelos son cancelados. Posteriormente en un informe de noticias de televisión informan que hay un evento sísmico en la costa oeste de los Estados Unidos que ha interrumpido la energía eléctrica y las telecomunicaciones.

Posteriormente Will regresa a la casa de los padres de Sam, donde Tom y Will acuerdan conducir juntos a Seattle para encontrar a Sam.

En medio del intenso tráfico, Will y Tom descubren que los soldados han cerrado la carretera interestatal por razones de seguridad.

