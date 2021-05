Así puedes saber desde dónde se usa tu cuenta de Netflix y cerrar la sesión

Nunca falta que mientras andabas de novio o novia compartías todo: los gastos de la salida, la comida del bufet en cada cita y hasta la cuenta de tus aplicaciones de entretenimiento y streaming. Sin embargo, puede ser que las cosas no hayan funcionado como lo esperabas y termines dicha relación porque no quedaron en los mejores términos. Pero oh sorpresa, tu enamorado o enamorada sigue utilizando tu cuenta de Netflix, ¿quieres saber como confirmarlo y además cerrar la sesión en su dispositivo?

¿Cómo saber si alguien más usa tu cuenta de Netflix?

La manera más práctica de comprobarlo es entrando en la sección Actividad reciente de la misma plataforma de Netflix. Te pedirá que inicies sesión con tu dirección de correo y contraseña.

Para consultar la actividad de streaming:

Abre la web de Netflix (no la aplicación) desde tu móvil o PC

Accede a tu perfil con tu usuario y contraseña

Ve a la opción “Cuenta” desde el menú desplegable de opciones

Baja hasta el final de la página

Pulsa en “Actividad reciente de streaming del dispositivo”

Verás ubicaciones, dispositivos, fechas y direcciones IP.

Si detectas algún dispositivo extraño que no sea tuyo o de alguien de tu familia con quien aún compartas tu cuenta, tienes dos opciones para evitar que siga ocurriendo. De acuerdo con la página oficial de Netflix, estos son los pasos.

1. Cambia tu contraseña

Visita netflix.com/loginhelp

Selecciona recuperar contraseña por Email o Mensaje SMS.

o Introduce tu dirección de email o tu número celular registrado en la app.

Sigue los pasos indicados en el email de restablecimiento de contraseña que recibas.

Una vez iniciada tu sesión, se te solicitará que establezcas una contraseña nueva. Tu contraseña nueva no puede ser igual a la contraseña anterior.

2. Cierra sesión en todos los dispositivos

Al cerrar sesión en todos los dispositivos, se quitarán todos los dispositivos vinculados con tu cuenta. Deberás volver a iniciar sesión con tu nueva contraseña en cualquier dispositivo que quieras usar.