'Master of none' regresa a Netflix pero con nueva protagonista

En las últimas semanas Netflix dio una inesperada noticia, pues 'Master of none' volverá al catálogo con seis nuevos episodios. Hay que recordar que la serie en sus dos primeras temporadas se llevó dos premios Emmy al mejor guion de comedia, por lo que parece normal que regrese a las pantallas, sin embargo este regreso no se dará exactamente como conocíamos la serie.

En el tráiler de la tercera temporada, la cual se espera que se estrene el próximo 23 de mayo, se puede apreciar que esta entrará en una nueva etapa llamada 'Master of None Presents: Moments in Love'.

¿Esto qué quiere decir?

En esta nueva temporada, el personaje de Dev Shah, el cual es interpretado por el actor y cocreador Aziz Ansari, pasa ser secundario, y ahora la historia se centrará en Denise, su mejor amiga de toda la vida, quien es abiertamente lesbiana.

Este cambio significa que la actriz Lena Waithe tendrá el rol de protagonista. Este vistoso movimiento tendrá grandes consecuencias detrás de las cámaras. Pese a que Waithe ya fue la protagonista en un episodio de la segunda temporada junto con Ansari, mismo con el que se llevó el premio Emmy, toda esta temporada todos los episodios están escritos por Waithe y Ansari.

Buscan limpiar la imagen de Ansari sin aparecer en la pantalla

Hay que recordar que Aziz Ansari tuvo problemas de imagen durante el #MeToo. A mitad de este movimiento de denuncias públicas, en un reportaje, una periodista explicaba la cita que una mujer llamada Grace había tenido con Aziz Ansari.

En este reportaje se exponía cómo Ansari y Grace se habían conocido en la fiesta y habían intercambiado números para tener una cita. Luego de una cena, la salida se tornó incómoda cuando Ansari la invitó a subir a su apartamento y ella aceptó.

Una vez el lugar Ansari intentó pasar de los besos al sexo, algo a lo que ella no ella se negaba. Sin embargo él consiguió que practicaran sexo oral, sin embargo eso fue algo que ella no quería hacer.

