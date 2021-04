Green Day: Conoce la TRÁGICA historia detrás "Wake me up when septerber ends" | VIDEO

Green Day se colocó entre las bandas más escuchadas en el inicio del siglo XXI con el álbum de "American Idiot", mismo donde sacarían canciones emblemáticas de la agrupación y que terminarían marcando el rumbo del éxito de la banda encabezada por Billie Joe Armstrong.

La banda de California tendría en canciones como "Wake me up when september ends" uno de los grandes éxitos de toda su discografía, pero lo que pocos conocen es la historia que inspiró a una de las canciones más emblemáticas. La historia no tiene nada que ver con el video.

En el video de la canción una pareja se ve obligada a separarse porque él se va a la guerra, pero eso no tiene nada que ver con la historia real, ya que esta canción está enmarcada en una tragedia dentro de la familia del líder de la banda en 1982, por lo que con el paso del tiempo terminaría haciendo una canción para homenajear a la persona que perdió la vida.

La historia detrás

El origen de la canción de "Wake me up when september ends" nos hace remontarnos a cuando Billie tenía 10 años, para ser más preciso para el 1 de septiembre de 1982, fecha en la que el líder de la banda perdería a su papá. Se dice que el dolor fue tanto que salió corriendo en del funeral hasta su casa y se encerró en su cuarto.

Cuando llegó su madre le tocó la puerta y Armstrong le dijo "despiértame cuando termine septiembre", siendo el nombre de la canción que le dedicaría a su padre en el 2005, fecha en la que saldría a la luz.

Una canción importante para él

Se dice que la canción estaba lista en el 2002, siendo el álbum de "Shenanigans", pero Billie no se sentía emocionalmente listo para sacar el sencillo al público, pero fue para "American Idiot" cuando se decidió sacar la canción que los pondría en el mapa mundial.

