¿Qué milanesas? Cuál es el significado de esta frase mexicana

En muchas ocasiones escuchamos frases que son complicadas de entender aunque se trate del mismo lenguaje. Cada región de México tiene expresiones propias y los llamados chilangos tienen una gran cantidad de modismos como lo es la frase ¿Qué milanesas?, cuyo significado te explicaremos a continuación.

Una de las principales referencias en las frases que se utilizan en el lenguaje coloquial de nuestro país tiene que ver con los alimentos, pues se trata de productos de conocimiento popular.

¿De dónde sale la expresión?

Cuando escuchamos milanesas en lo primero que podemos pensar es en comida, y de hecho, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra como: Filete de carne empanado, o dicho especialmente de cierto tipo de carne que se prepara empanada.

Pero la realidad es que la expresión ¿Qué milanesas? no tiene muchos que ver con los alimentos, y de hecho se trata de la primera parte de una frase más larga que dice: Qué milanesas, hace tiempo que no bisteces yo pensé que ya morongas, y lo que quiere decir es, "qué milagro, hace tiempo que no te veo yo pensé que ya te habías muerto".

Se trata de una expresión popular utilizada principalmente en el lenguaje informal, sobre todo usada entre los jóvenes. Se popularizó hace varios años, y la frase corta ahora es principalmente empleada como una forma de saludarse y expresar sorpresa y emotividad al ver a una persona.

Así que ahora ya lo sabes, cuando te encuentres a alguien y te diga está expresión sabrás que no te habla de un tipo de alimento, si no de una forma de decirte que milagro verte, y saber cómo estás.

