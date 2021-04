Procesar a asesino del perro 'Rodolfo Corazón' serviría para frenar la violencia animal y social

El asesinato del perro 'Rodolfo Corazón' fue un caso sin precedentes en México. Por primera vez en el país se vinculó a proceso a un joven que le quitó la vida a un animal en Los Mochis, Sinaloa. El castigo que le imputen a Juan 'N', perpetuador del crimen, de acuerdo con el activista ambiental, Arturo Islas Allende, servirá de escarmiento para otros maltratadores de animales.

Esto lo expresó a través de un video en sus redes sociales, donde también agradece a las autoridades de Los Mochis, por haber llevado este hecho a los tribunales.

“Esto nos sirve para que otros maltratadores de animales sepan que estamos dando pasos firmes hacia adelante y que las autoridades ya se están involucrando para poder también generar cambios desde el origen”, señala el activista en dicho video.

Dio a conocer que este cambio fue también gracias a las movilizaciones para exigir justicia que se organizaron tanto en Los Mochis, donde se escenificó la muerte de 'Rodolfo Corazón' como en otros estados de la República Mexicana.

“Antes no sucedía que existiera tanta presión social alrededor de un maltratador de animales, si ya marcamos este precedente no vamos a dar un solo paso atrás”, dijo Islas Allende. “Rodolfo no quedó impune, ustedes le dieron voz”.

Que sepan que pueden ir a la cárcel

Hizo énfasis en que es importante que sepan otros maltratadores que pueden ir a la cárcel por abusar de un animal. Con esto, además de buscar la erradicación de la violencia animal, también se busca frenar la violencia en la sociedad. Ya que, es bien sabido, que muchos criminales comienza lastimando animales.

Debido a que muchas personas han cuestionado tanto esfuerzo por la muerte de un perro, el activista señala que no solo es para exigir justicia por la vida de un ser inocente, sino por toda la sociedad.

“El movimiento no fue por un perro, el movimiento fue por ya frenar la violencia en este país. No podemos seguir normalizando actos como ese, no podemos seguir permitiendo tener ese tipo de personas sin que vivan un escarmiento. Tenemos que comenzar a cambiar desde ya, en lo más profundo, en nuestras leyes, nuestra decisiones”, dijo.

También señaló que un maltratador de animales empieza así y después se puede convertir en algo más terrible. Ya que, dijo que de 135 delincuentes, 111 confesaron que en algún momento de sus vidas le hicieron daño a un animal.

