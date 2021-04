El Capitán América no es invencible, ¿cuántas veces ha muerto el ícono de Marvel? Te lo contamos

Capitán América, uno de los héroes más populares de Marvel, es el nombre con el que Steve Rogers combate como héroe y aunque siempre es un buen soldado, muy inteligente y poderoso, no siempre sale avante; incluso, ha perdido la vida.

Estas son las veces que realmente ha muerto, no cuando quedó en animación suspendida o cuando ha fingido su muerte:

Avengers #177

Publicado en 1978, en este cómic fue la primera vez en que Steve Rogers murió de manera oficial. Fue el villano Korvac quien no solamente mató a Steve, sino que mató a todos los Vengadores. Pero como tenía que pasar, estos regresaron a la vida gracias al mismo Korvac.

Su regreso fue rápido. Foto: Especial.

Secret Wars #11 y #12

Aquí el Cap no muere una sola vez, sino que muere tres veces a manos del Dr. Doom. El villano en cuestión obtiene los poderes de The Beyonder y primero, mata a todos los héroes. Cuando reviven, el Cap tiene una lucha sin armas con Doom, pero este lo pulveriza rápidamente. Al poco tiempo, revive, pero no dura ni cinco minutos. Al final termina regresa a la vida una última vez y logran vencer Doom.

Doom demostró todo su poder. Foto: Especial.

Captain America #25

En el año 2007 ocurrió uno de los eventos más importantes en la historia de Marvel: Civil War. Steve se convirtió en un rebelde por uno querer registrarse ante el gobierno, pero luego de una lucha sin sentido se rinde. La manera en que perdió la vida fue terrible, pues lo asesinaron mientras estaba esposado de camino a ser juzgado por rebelarse en contra de las autoridades.

Es uno de los eventos más trágicos. Foto: Especial.

Deadpool Kills the Marvel Universe

La más reciente. En 2012, un arco argumental fuera del canon, pone a Deadpool contra el Universo Marvel. El mercenario bocazas acaba con todos, incluido el Capitán América. Lo venció fácilmente.

Es una historia entretenida.

msb