Disney Plus: Conoce todos los ESTRENOS que llegan este viernes 23 de Abril

El fin de semana llegó y la plataforma de streaming Disney Plus trae nuevos estrenos para todos los gustos, así que si no sabías que ver, aquí te daremos algunas ideas.

Este viernes, el estreno más importante será el episodio final de “Falcon y El Soldado de Invierno”, pero también llegarán otros estrenos originales de Disney.

Estrenos Disney Plus

“Big Shot: Entrenador de Elite”

Será hoy el estreno del segundo capítulo de esta serie ambientada en las canchas de una escuela femenina, donde el entrenador deberá cambiar algunas de sus actitudes y volverse más empático y sensible para poder enseñar a estas jóvenes estudiantes.

“The Mighty Ducks”

Esta serie original de Disney estrenará su quinto episodio este fin de semana, pero si no la has visto, te contamos que trata de un grupo de jóvenes que quieren jugar hockey como diversión, pero esto no será posible gracias a las competitivas reglas que ahora tiene el equipo central de la franquicia.

“El Ristorantino de Arnoldo”

Esta serie infantil estrena su capítulo 14 en la plataforma, pero si no la has visto, te recomendamos que la veas con el más pequeño de la familia, pues es una serie hecha para el público infantil y trata de un restaurante que de pronto se ve atacado por un food truck de comida rápida.

Lo más nuevo de Disney

“Raya y el último Dragón” (PELÍCULA)

La película animada llega este viernes a la plataforma y trata de un grupo de dragones que se sacrificó para salvar a la humanidad, pero 500 años más tarde, estos regresan y la humanidad dependerá de una guerrera llamada Raya.

“Cambio de hábito” (PELÍCULA)

Un filme estrenado en 1992 es protagonizado por Whoopi Goldberg, quien interpreta a una cantante de salón obligada a huir de la mafia de un convento. La mujer crea un grupo de color y se vuelve muy popular, pero un peligro para su identidad oculta.

“Photo Ark”

Llega la segunda temporada de este documental de National Geographic que intenta recopilar todas las especies que viven en los zoológicos y santuarios de la vida silvestre.

“A todo ritmo”

Llega la temporada 2 y 3 de esta serie adolecente original de Disney Channel la cual es protagonizada por Bella Thorne y Zendaya.

“Regreso al Titanic” (DOCUMENTAL)

Se estrena el documental de National Geographic que registra las primeras incursiones tripuladas en casi 15 años del Titanic. Estas filmaciones revelan descomposiciones recientes y explican el futuro del barco.

