Disney Plus: Estos son los mejores TÍTULOS para recordar la importancia del Día de la Tierra | VIDEO

Este 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra, la plataforma de streaming Disney Plus ha compartido sus mejores títulos para recordar la belleza de nuestro planeta y lo importante que es seguir cuidándola y conservándola.

Si no tenías nada que ver este fin de semana y no has visto algunos de estas producciones, te recomendamos que lo hagas ya, además, todas son contenido para todas las edades, por lo que puedes disfrutarlas en familia y con quien te plazca.

“Explorando Destinos”

La serie trata de un padre y su hijo que se dedican a conocer los mejores lugares del planeta luego de que Bob Woodruff, papá de Mack, fue un corresponsal de guerra tiempo atrás y vivió lo peor de algunos conflictos mundiales.

“El Rey León (Live Action)”

La versión Live Action de esta película fue dirigida por Jon Favreau, esta historia viaja hasta la hermosa sabana africana, lugar donde nacerá un futuro rey. Simba idolatrá a su padre, el rey Mufasa y se toma muy enserio su destino real, pero no todos estarán muy contentos con la llegará del nuevo cachorro.

“Moana: un Mar de Aventuras”

La joven Moana se embarca en un mar de aventuras con una sola misión, salvar su pueblo. Durante este viaje, conoce a un poderoso semidiós, quien es conocido como Maui. Juntos atravesarán el océano en una historia llena de acción y diversión.

“Los ciclos de la Tierra”

Se trata de un serie documental donde National Gepgraphic muestra los lugares más hermosos del planeta Tierra, desde ciudades grandes, hasta las más bellas selvas y fríos glaciares.

“Free Solo”

Se trata de un documental, un retrato impresionante e íntimo del escalador solista libre Alex Honnold, mientras se prepara para lograr el sueño de toda su vida: escalar la pared de la roca más famosa del mundo.

“El Libro de la Selva”

Mowgli, el niño de la selva, es un pequeño niño criado por lobos en la selva, pero al verse amenazado por un tigre, abandona su único hogar y comienza una gran aventura.

“Buscando a Dory”

En esta película, Dory vive felizmente junto a Nemo y Marlin, pero todo cambia cuando logra recordar que tiene una familia que podría estar buscándola y ella y sus amigos peces comienzan la búsqueda de los padres de Dory.