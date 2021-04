Disney Plus: Estos son los TRUCOS secretos para APROVECHAR al máximo la plataforma

Disney Plus es una de las plataformas de streaming favoritas, su contenido exclusivo como las miniseries de Marvel han logrado captar la atención del público, pero, ¿qué tanto sabes sobre la plataforma?

Si te has limitado a ver películas y series en Disney Plus, entonces no has aprovechado del todo los beneficios que tiene para sus usuarios y para ello hay algunos trucos que podrían ayudarte a lograrlo.

Trucos sencillos en Disney Plus

Algunos de los usuarios tal vez ya conozcan algunos de estos trucos, aunque resultan sencillos ayudarán a que tengas una mejor experiencia y los puedas usar cuando menos te lo esperes, como en un viaje.

Debido a la pandemia de Covid-19 muchos amigos no han podido reunirse y planear una noche de pelis, para ello la plataforma brinda la oportunidad de ver la misma cinta con necesidad de que sincronicen relojes.

“Disney party” es ideal para este fin, basta con entregar a la serie o cinta y dar clic en “GroupWatch”, luego aparecerá una liga para poderla compartir con sus amigos que sólo deben dar clic en “unirse a la sesión”.

Si eres de los que no ve muy bien las letras pequeñas y desea disfrutar una película en el idioma original, entonces puedes modificar los subtítulos tanto como lo deseas. Los colores, tamaño y forma son algunas de las opciones que puedes encontrar al entrar a esta opción en la película y dar clic en el engrane del lado derecho.

Trucos para contenido exclusivo

Ahora bien, hay algunas cintas o series que no están disponibles en México aunque sí en otros países como Estados Unidos, para tener acceso a ellos basta con usar este sencillo truco.

Necesitas primero un VPN que es una aplicación que te deja ver contenido como si estuvieras en otro país. Cuando esté descargado en tu computadora o celular debes “refrescar” el sitio de Disney Plus y podrás tener acceso a los contenidos exclusivo en otras partes del mundo.

Si deseas modificar el fondo al momento de hacer una videoconferencia, ahora puedes usar el de tus personajes favoritos y puedes descargarlos con alta calidad en la plataforma. Para ello debes ir a la sección colecciones y dar clic derecho en la imagen principal, guardar como html, abrirlo y dar una vez más clic derecho y guardar como imagen.

cvg