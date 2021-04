¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de "Falcon y el Soldado de Invierno" en Disney Plus?

'Falcon and the Winter Soldier' ( Falcon y el Soldado de Invierno) es actualmente la segunda serie creada por Marvel Studios para Disney Plus. En esta se cuenta la historia de los personajes de Anthony Mackie y Sebastian Stan como protagonistas y además vemos rostros de nuevos personajes que a partir de ahora veremos frecuentemente en otras historias de Marvel.

Esta serie sigue el camino dejado por 'WandaVision', pues cada viernes estrena un nuevo episodio. Esta primera temporada tendrá seis capítulos.

¿Cuándo y a qué hora ver el capítulo cinco?

Desde el pasado 19 de marzo la serie se comenzó a transmitir en el servicio de streaming de Disney Plus de manera semanal.

Cada capítulo tiene una duración aproximada entre 40 y 60 minutos, y a continuación te dejamos las fechas de estreno de los dos episodios restantes:

Episodio 5 - 16 de abril

Episodio 6 - 23 de abril

En cuanto al horario de estreno, hay que recordar que Disney Plus funciona con el horario del Pacífico, y así como pasó con las series 'WandaVision' y 'The Mandalorian', los nuevos capítulos estarán disponibles en la plataforma a partir de las 2:00 de la mañana hora del centro de México.

Lo que debes saber de la historia de la serie

'Falcon and the Winter Soldier' se encuentra situada a solamente seis meses después de lo que ocurrió en 'Avengers: Endgame'.

Sam Wilson y James 'Bucky' Barnes regresaron a la vida luego de que Hulk utilizara las Gemas del Infinito.

Hay que recordar que tras ganar la batalla contra Thanos, Steve Rogers (Capitán América) regresa en el tiempo para tener una vida tranquila junto a 'Peggy' Carter.

Tras esto Steve deja el mando del 'Capitán América' en manos de Sam, sin embargo este aún no se siente listo para llenar el vacío que dejó su amigo, situación que personas malintencionadas pueden aprovecharse de él.