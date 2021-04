Amazon Prime: Templanza, la mejore serie de época que verás hoy 21 de abril; amor, pasión e intriga te engancharán

La templanza, es la nueva serie de Amazon Primer Video, que ya se encuentra disponible en la plataforma y que es una gran propuesta para todos los que disfrutan de las historias de época, pues a lo largo de esta serie que consta de una temporada de 10 capítulos puedes trasladarte a La Habana, Cuba en el década de 1860, por lo que es una opción para los que buscan una propuesta nueva.

Esta es una serie ideal para los amantes del género romántico ya que a lo largo de varios capítulos se vive una gran historia de amor que demuestra que no hay edad ni época que logre impedir un gran amor, por lo que el espectador no sólo se adentra al romance sino también experimenta grandes aventuras a lado de los protagonistas que sufren pérdidas, derrotas y todo tipo de circunstancias.

El desarrollo de la historia

Además de ello el espectador descubre un amor poco convencional que se desarrolla entre viajes desde Cuba a Jerez de la Frontera, o de México a las Indias Occidentales, por lo cual la serie también ofrece un panorama que no sólo se centra en el drama sino también en los conflictos políticos y la búsqueda por nuevas oportunidades, pues hay que recordar que esta producción es una adaptación de una novela homónima de María Dueñas, publicada en 2015.

En esta novela la autora desarrolla la historia a mediados del siglo XIX, momento en el cual el comercio de vinos entre España e Inglaterra convirtió la ciudad de Jerez en un enclave cosmopolita y legendario, además de que su narrativa construye a personajes con caracteres sólidos mujeres empoderadas que se abren camino a la aventura.

La ambientación

Visualmente la serie ofrece caracterizaciones impecables además de que se encuentra bien ambientada pues la diversidad de escenarios como Cuba, Londres y México transportan al espectador no sólo a los lugares sino a los contextos de aquella época como las calles, los esclavos y los paisajes majestuosos de cada uno de dichos lugares.

Otro aspecto importante de “La Templanza” es el conflicto al que se enfrentan los protagonistas de la serie ya que a veces su amor se dificulta ante el deber hacia la familia lo cual lleva a la pareja de enamorados a debatir en una serie de dramas que no sólo quedan entre casarse o no con una persona que no aman sino atravesar y aventurarse por los océanos.

