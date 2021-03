ÉSTA es la MEJOR película de NETFLIX para ver el fin de semana del 26 al 28 de marzo; fantasía ¿y terror?

El fin de semana está a punto de comenzar y como la pandemia por covid-19 no permite asistir a lugares concurridos, así que la opción será el buen tío Netflix, que llega con una película que es ideal para ver en familia (sin niños pequeños) y pasar un rato muy divertido con botanas incluidas.

"La Casa con un Reloj en sus Paredes", cuyo título en inglés es The House with a Clock in Its Walls, es una cinta dirigida por Eli Roth, que se basa en la novela infantil de 1973 del mismo nombre que fue escrita por John Bellairs.

¿Cuál es la MEJOR película de NETFLIX para ver el fin de semana?

La producción cuenta con las actuaciones de personalidades de la talla de Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry, Vanessa Anne Williams y Sunny Suljic; y vio por primera vez la luz en 2018, cuando se podían ver las películas en la pantalla grande sin ningún tipo de restricción.

Todo se desarrolla cuando Lewis Barnavelt, un niño de 10 años interpretado por Vaccaro, tiene que irse a vivir con su tío Jonathan, interpretado por Black a una antigua casa bastante deteriorada en la que hay un peculiar reloj.

Pero todo comienza cuando se revela el secreto de antiguos brujos que permite que los muertos reviva, es por esto que si tienes niños muy pequeños, lo mejor será que no la vean, pues pudieran asustarse.

La cinta es una garantía y ya se halla dentro de las tendencias de la compañía con sede en Los Gatos, California. A veces la cinta puede recordar al clásico Harry Potter, pues el pequeño Lewis pide a su tío (un brujo amateur), que le enseñe algunos trucos de magia, por lo cual es inevitable pensar en el papel de Daniel Radcliffe.

