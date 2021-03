Disney Plus: la película en la que hace un homenaje a los niños con Síndrome de Down, es mexicana y tienes que verla

Este domingo 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down y no hay mejor manera para hacer un homenaje a todas las personas con esta condición, que ver "El Disfraz de Nicolás", una cinta animada mexicana que tiene como protagonista a al pequeño Nicolás que nos lleva a un mundo de historias y aventuras, esta cinta está disponible en el catálogo de Disney Plus.

De entrada la película es apta para toda la familia, es de 2020 y fue dirigida por Eduardo Rivero y escrita por Miguel Ángel Uriegas, a lo largo de la cinta se pueden ver referencias a clásicos como "El Castillo Vagabundo", cosa que enriquece lo que se refleja en la pantalla y sobre todo el mensaje.

Mejor película de Disney Plus para ver en familia

Nicolás es un pequeño con Síndrome de Down que queda huérfano luego de morir su madre, persona que fabricaba todos los disfraces para que su hijo pudiera dar rienda suelta a su imaginación, tras esta tragedia tiene que ir a vivir al lado de sus abuelos y su primo David, un adolescente que tiene que vivir separado de su padre debido al intenso trabajo de éste.

A lo largo de la película se pueden ver los conflictos de convivencia, pero se debe destacar que en ningún momento se menciona que Nicolás tiene esta condición, lo que hace pensar que el objetivo es demostrar que son personas que pueden convivir como cualquiera.

Las referencias a cintas como "El Viaje de Chihiro" y a clásicos de Disney como "Toy Story", no se hacen esperar. En la fantasía Nico, que jamás tiene pesadillas, rescata a Sofía una pequeña igual que él, que ha sido separada de su hermana debido a esta particularidad tener siempre lindos sueños.

Esta travesía lo lleva a acercarse a su primo y a entender que "las pesadillas" no son malas siempre y forman parte de un camino denominado VIDA.

Esta cinta está llena de esperanzas y aprendizajes; no dejes de ver todos los créditos pues una hermosa sorpresa te espera.

Una historia que nos enseñará a ver al mundo y a todos los que nos rodean de una manera distinta.



Un disfraz para Nicolás, disponible 19 de marzo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/uZfHk2CzVU — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) March 16, 2021

psc