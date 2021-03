Hoy se comemora el Día del Síndrome de Down, ¿qué es la Trisomía 21?

Hoy 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, el cual tiene la intención de hacer conciencia de que aquellos que padecen esta condición deben tener acceso adecuado a la atención de la salud y a la enseñanza inclusiva para el crecimiento y el desarrollo de la persona; además de que se debe respetar su dignidad y valía de esta gente. La Asamblea General de la ONU designó este día en diciembre de 2011, Antecedentes: entender el Síndrome de Down.

¿Qué es el Síndrome de Down?

Es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual. Su incidencia a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada mil; una condición muy frecuente.

Quienes lo tienen suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar su calidad de vida; ahora, cerca del 80% supera la edad de los 50 años. Un trabajo médico y parental en edades tempranas favorece la salud de quienes sufren este trastorno genético.

Esta condición fue designada por primera vez en 1866 por el doctor británico John Langdon Haydon Down.

Cifras en México

Al menos 230 mil personas a nivel nacional tienen Síndrome de Down pues de acuerdo con el último estudio realizado el 2012, se estima que de cada 690 nacimientos al menos una persona puede tener esta discapacidad.

La Fundación Mosaico Down, asegura que la población que vive con esta alteración es olvidada por los gobiernos, especialmente ahora con la crisis sanitaria derivada de la pandemia, ya que no se han tomado consideraciones con estas personas aun cuando representan un grupo vulnerable; incluso si no cumplen con la edad, no reciben la vacuna.

Estos pacientes tienen más riesgos de agravarse si contraen Covid-19 ya que debido a su condición, son más propensos a padecer diversas comorbilidades como las cardiopatías, en el que el 50% de los casos lo pueden presentar, alteraciones en la tiroides el 30%, alteraciones visuales y auditivas en un 80%.

