Así puedes evitar las molestas llamadas de ofertas y publicidad

Si ya estás cansado de las incesantes llamadas de empresas que te ofrecen productos, ofertas, planes de telefonía o servicios financieros, todos éstos servicios que no necesitas, que no solicitaste o no piensas requerir, ya existe una manera segura en que te puedas deshacer de ellas de manera definitiva.

Para tomar esta decisión seguro ya has sido paciente y buscaste opciones para poner un alto a las llamadas, pero debes saber que existe una manera segura de proteger tu número telefónico sin tener que recurrir a cambiar el número de tu celular. Para evitar esta y otras molestias solo tienes que darte de alta en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP).

La razón es que si te das de altas en el REPEP tanto proveedores como empresas están obligados a no realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes de texto con fines publicitarios a los números que estén inscritos en este registro. Pero hay que aclarar que el servicio no aplica para organizaciones políticas, entidades de beneficencia, encuestadores o personas que llamen con funciones de cobranza.

Pasos para inscribirte al REPEP

Ingresa a la página de internet https://repep.profeco.gob.mx/

Da clic a la casilla “Registra tu número”.

Ingresa tu número telefónico, ya sea celular o doméstico.

Además de esta opción, puedes inscribirte por teléfono celular o correo electrónico al siguiente número: a través del teléfono del Consumidor al número 55 55 68 87 22 o enviando un correo electrónico a esta dirección: repep@profeco.gob.mx Al momento de inscribirte tienes que proporcionar tu número telefónico, así como indicar qué tipo de publicidad no deseas recibir a partir de ese momento.

Excepciones del REPEP

Hay que recordar a los usuarios de telefonía que el servicio del REPEP no aplica para de manera universal para todos, las excepciones son aquellas organizaciones políticas, entidades de beneficencia, encuestadores, personas que llamen con funciones de cobranza, y aquellas que no ofrezcan productos o servicios.

Estas entidades sí podrán seguir llamando, ya que el servicio del REPEP no aplica en este tipo de llamadas. Recuerda además que la vigencia del registro en el REPEP es por tiempo indefinido y tienes la opción de darte de baja en cuanto así lo decidas.

Si después de haberte registrado ante el REPEP continúas recibiendo llamadas que no deseas, tienes la opción de denunciar al proveedor que las realice, para ello solo requieres llamar al teléfono de la Profeco, dar el nombre de la empresa de la cual se reciben las llamadas, el número telefónico o correo del consumidor, así como el número desde el que realizaron la llamada.