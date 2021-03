Golden Globes 2021: Andra Day se corona como Mejor Actriz

Esta noche se llevó a cabo la 78° entrega de los Golden Globes, en medio de una atípica reunión, los y las nominadas celebraron desde la comunidad de sus hogares lo mejor del cine y televisión. Entre emotivos discursos, las risas y la emoción por ser acreedor de un Gloden Globe, las lágrimas no faltaron.

En la categoría de mejor actriz protagonista de película de drama, competían Viola Davis, por Ma Rainey’s Black Bottom; Andra Day, por United States vs Billie Holiday; Vanessa Kirby por Pieces of a woman, Frances McDormand por Nomadland y Carey Mullingan por Promising Young Woman.

Mejor actriz de los Golden Globes 2021

Andra Day fue la elegida para llevarse el galardón a mejor actriz de drama por The United States vs.Billie Holiday, película dramática biográfica estadounidense de 2021sobre la cantante Billie Holiday , basada en el libro Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs de Johann Hari. Dirigida por Lee Daniels , la película está protagonizada por Andra Day en el papel principal, junto con Trevante Rhodes , Natasha Lyonne y Garrett Hedlund .

Inicialmente programada para ser estrenada en cines por Paramount Pictures , la película se vendió a Hulu en diciembre de 2020 y se estrenó digitalmente en los Estados Unidos el 26 de febrero de 2021. Estados Unidos contra Billie Holiday recibió críticas mixtas de los críticos, que elogiaron la actuación de Day. pero criticó la dirección y el guión por desenfocados. En la 78ª entrega de los Globos de Oro , ganó el premio a la Mejor Actriz - Drama (Día), y también fue nominada a Mejor Canción Original ("Tigresa y Tweed").