"De niño siempre quise uno": Hombre recibe JUGUETE que Santa Claus nunca le trajo | VIDEO

A nada de terminar el año la Navidad suena a una vivencia lejana; sin embargo, su magia no deja de sorprender en redes sociales, donde se han compartido tiernos momentos en los que varios adultos se llevaron la sorpresa de su vida al recibir un juguete que nunca pudieron tener de niños.

Estas historias incluso han despertado las lágrimas de los internautas, quienes no dejan de recordar que no importa la edad de una persona, pues un regalo que en su infancia no pudieron recibir puede llenar a su "niño interior" y despertar alegría por la acción. Prueba de ello es la historia de esta joven que se hizo pasar por "Santa Claus" para entregarle a su padre un trenecito que jamás le llegó de niño.

Al cumplirse el sueño del hombre, algunos tiktokers no dejaron pasar la oportunidad para recordar que su "pasión" es llorar por desconocidos.

Tamaulipas: Lleno de frustración, vendedor tira y pisa sus algodones al ver que nadie le compra

Hija cumple el sueño de su papá y le regala el juguete que Santa Claus nunca le trajo

La joven, identificada como Adriana, compartió a sus seguidores el tierno gesto que tuvo con su padre y explicó: "Un día mi papá me dijo que de niño siempre le pidió a Santa Claus un tren, pero nunca se lo trajo". Es por ello, que ella puso manos a la obra y con todo y una carta de disculpa firmada por el hombre del traje rojo hizo que el juguete llegara hasta su casa.

"Gerardo: Has sido un excelente niño, estoy muy orgulloso de ti. Perdón por la tardanza, hubiese querido dejarlo antes, gracias por ser paciente, recuerda que todo llega en el momento indicado, nunca me olvidaría de ti. Atentamente: Santa Claus", destaca la tarjeta.

En el video la hija graba a su padre leyendo la carta que acompaña el regalo, al tiempo en el que el hombre comienza a romper la envoltura para llegarse una grata sorpresa. "Ay, no inventes", se le escucha decir en cuanto descubre que la caja contiene un tren de juguete.

"De niño siempre quise uno", agrega con gran emoción mientras presume su regalo; mientras que Adriana le recuerda que se lo trajo nada más y nada menos que "Santa Claus". En la siguiente toma del video, Gerardo se olvidó de la formalidad de su traje para disfrutar de su tren ya en movimiento, al tiempo en el que lo graba con su celular.

