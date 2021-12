¡Nunca es demasiado tarde! Abuelita recibe de regalo su primera muñeca | VIDEO

La Navidad de este año dejó acciones admirables y dignas de reconocimiento, pues decenas de personas cumplieron con el objetivo de la fecha: compartir y llenar de alegría a otros. Entre ellas destaca la historia de una mujer que tuvo una acción admirable con una abuelita al darle como regalo una muñeca.

Sin duda, el regalo se llevó el reconocimiento del año, pues hizo llorar a miles de personas, incluyendo a quien recibió el presente. A través de Tik Tok la abuelita compartió el video en el que retiraba el papel decorativo de una caja y al ver que al interior se encontraba una muñeca, inmediatamente rompió en llanto.

Al parecer recibió el detalle en un intercambio con sus compañeras del trabajo, quienes la motivaban a no llorar. "No me llore, enséñela (la muñeca)", se escucha decir a la mujer que grabó el video mientras una de las amigas de la adulta mayor se acerca a abrazarla.

"Nunca en mi vida tuve una", asegura la abuelita

Tras controlar un poco su emoción, la mujer abrió la caja para sacar su enorme muñeca para mostrarla a todos los presentes y antes de volver a llorar les explicó la razón por la que el juguete es de gran valor sentimental para ella.

"Yo nunca en mi vida tuve una muñeca hasta ahora, nunca en mi vida. Es mi primer muñeca", dice antes de recibir varios aplausos.

El emotivo momento se volvió viral en redes sociales y el video ya suma más de dos millones de reproducciones; mientras que usuarios de Tik Tok no dejaron pasar la oportunidad para explicar que la acción los hizo llorar. Asimismo, destacan comentarios como "bendecida la persona que le hizo este regalo", "su niña interior está muy feliz" y "estas son las personas que entienden el valor de la Navidad".

Tras volverse viral, la abuelita compartió un segundo video en su cuenta en el que aparece bailando con su nueva muñeca, aún en bolsa, la canción del momento en la plataforma "Amanda, baila con la banda".

