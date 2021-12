Tamaulipas: Lleno de frustración, vendedor tira y pisa sus algodones al ver que nadie le compra

Para muchos el mes de diciembre representa una época de felicidad y amor, pero para otros significa seguir trabajando maratónicas jornada de trabajo para llevar un sustento a casa.

Y es que en ocasiones el estrés y desesperación nos llevan a nuestros límites. Un ejemplo de ello fue un vendedor de algodones en el estado de Tamaulipas que terminó por azotar su producto y pisarlo en vía pública.

La acción fue grabado y subido a Facebook por una mujer que responde al nombre de Erika Sosa Moreno. La mujer escribió un poco más de la historia para comprender el nostálgico video.

Aveces no sabemos lo mucho que ayudamos al comprar un algodón de azúcar

Según la usuaria, el vendedor en plena noche del 23 de diciembre se encontraba ofreciendo algodones y, al ver que dos personas le rechazaron, caminó con el palo de algodones para botarlo y brincar encima de este.

La mujer que es especialista en nutrición dijo que después de presenciar dicho acto decidió apoyarlo y le compró. El vendedor le dijo que no había vendido nada.

Finalmente, la mujer invitó a la comunidad a ayudar a los comerciantes en estas épocas, esto con el objetivo de llevar algo de dinero con sus familias.

Pero me quede pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o que se yo