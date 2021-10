Mariana Rodríguez usó look de más de 50 mil pesos en toma de protesta de Samuel García

El pasado domingo 3 de octubre, Samuel García tomó protesta como gobernador de Nuevo León en una ceremonia donde participó la clase política más importante de la identidad y de Movimiento Ciudadano, el partido político que abanderó al abogado de 33 años. A pesar de las controversias que se visibilizaron durante la campaña electoral, Mariana Rodríguez se convirtió en una de las figuras más importantes de la noche.

Siguiendo con su carrera como creadora de contenido, Mariana Rodríguez decidió compartir todo el proceso de su arreglo personal a través de su cuenta de Instagram, donde sus casi dos millones de seguidores estuvieron pendientes de cada actualización. Una de las primeras imágenes que la también empresaria compartió fue el momento en que era maquillada y peinada por Pepe Miramontes y Ana Karen González, respectivamente. De acuerdo con ella, ambos personajes al han acompañado en los momentos más importantes de su vida (su boda civil y religiosa) y esta no fue la excepción.

Mariana Rodríguez publicó los elementos más destacados de su atuendo. Foto: Instagram @marianardzcantu

Sus elegantes accesorios

Mariana Rodríguez optó por un maquillaje sobrio en el que destacaron los tonos neutros, situación que se replicó con su peinado recogido en el que únicamente se optó por soltar dos mechones de cabello para que enmarcaran su rostro. La función de contrastar dicha apariencia estuvo a cargo de los accesorios. En las primeras imágenes compartidas por Mariana se pueden observar un par de aretes y un anillo que se basaron en piedras de zirconia verde u otra piedra preciosa en dicho color.

Adornadas con diamantes diminutos, estas piezas fueron responsabilidad de la marca Sharon Back Fine Jewery, información que Mariana Rodríguez proporcionó, como ocurre siempre que decide compartir detalles de su atuendo con sus seguidores. En la página oficial de Sharon Back no aparecen las piezas disponibles, por lo que se ha especulado que fueron elaboradas especialmente para el evento protagonizado por la neolonesa y su esposo.

Sharon Back Fine Jewerly fue la marca responsable de los accesorios. Foto: Instagram @marianardzcantu

Por si fuera poco, Mariana también portó una gargantilla y, según sus historias, cuatro pulseras con piedras en color verde, con el objetivo de unificar su look. A pesar de que el costo de cada elemento no está disponible en la plataforma oficial, se estima que el costo aproximado de los aretes es superior a los 3 mil pesos y, dadas las características del anillo, se estima que no fue adquirido por menos de 2 mil pesos. En lo que respecta a las pulseras, cada una podría estar valuada en casi mil pesos. Respecto a la gargantilla, el producto más alto de la firma de joyería es de 2 mil 100 pesos.

Mariana Rodríguez también portó una gargantilla y pulseras. Foto: Instagram @marianardzcantu

Su vestido y sus zapatos

Mariana Rodríguez decidió portar un vestido blanco, con el hombro izquierdo descubierto y una abertura a la altura de la rodilla, confeccionado por la marca Mona Mour Boutique. De acuerdo con la tienda en línea de dicha casa de moda, el vestido que eligió la ahora primera dama de Nuevo León tiene un costo mayor a los 18 mil pesos. Finalmente, el look estuvo completado por unas zapatillas en color dorado elaboradas por la firma Casa Dei, misma que elabora zapatos de lujo, como se puede confirmar en su plataforma oficial. Según la información proporcionada por la marca, el valor de los tacones que portó Mariana Rodríguez es de 800 euros, lo que hoy equivale a más de 19 mil pesos mexicanos.