Mariana Rodríguez se despide entre lágrimas de “Pantera”, perrita que rescató en campaña

La influencer Mariana Rodríguez compartió entre lágrimas la triste noticia con sus seguidores, este domingo murió su perrita “Pantera” a quien había rescatado durante la campaña electoral de su esposo, el gobernador electo de Nuevo León Samuel García.

El sábado Mariana Rodríguez compartió a través de sus historias de Instagram que “Pantera” no se encontraba del todo bien, pues no jugaba como acostumbraba y que fue llevada al veterinario quien señaló que la perrita tenía anemia por hemoparásitos.

“Trae como temas de anemia, unos glóbulos bajos. Vi que estaba rarita y bajé al jardín con ella, si la noté rara, pero le tiraba el frisbee y si iba por él, nada más no me lo regresaba. En la mañana que la vi si me asusté”, dijo la esposa de Samuel García.

Fue durante este domingo cuando recibieron la llamada del veterinario en la que le informaban que había entrado en paro respiratorio y luego de ello falleció. Rodríguez compartió el emotivo momento en que llora mientras toma a la perrita en sus brazos.

No tengo palabras, mi niña, te me fuiste en un abrir y cerrar de ojos. Dios me presto de ti muy poco pero suficiente para cambiarte la vida y darte lo mejor de mi estos 6 meses que te tuve (…) Eres el mejor recuerdo que tengo de esta campaña. Para siempre en mi corazón, mi negrita hermosa”, escribió Mariana.

El gobernador electo Samuel García compartió algunas palabras ante la muerte de “Pantera”, en ellas le agradeció a la perrita por acompañar a la pareja en momentos difíciles.

El rescate de “Pantera”

Mariana Rodríguez rescató a “Pantera” durante la campaña electoral de Samuel García en su visita al municipio de Cadereyta Jiménez, en Nuevo León.

La perrita se encontraba encadenada en las calles y Rodríguez la atendió para después llevarla a un veterinario. El nombre del can se lo pusieron los seguidores de la influencer, quien la adoptó aunque sólo estuvo con ellos seis meses hasta este domingo en que murió.

Los comentarios no se hicieron esperar y en todos ellos sus más de un millón de seguidores enviaron mensajes de apoyo a Mariana Rodríguez, de quien destacaron su labor al rescatar a "Pantera" y darle un hogar aunque fuera por poco tiempo siendo siempre amorosa con sus mascotas.