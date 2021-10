Virginia Woolf y otras 3 grandes escritoras que acabaron con su vida

El suicidio ha sido abordado desde distintas perspectivas como la sociología, la psicología y la filosofía. Entre sus causas se encuentran la depresión, el aislamiento social, la psicosis, las enfermedades terminales, pero también problemas intrafamiliares o amorosos.

Se trata de un problema mundial que no distingue raza, edad, sexo ni tampoco tiene que ver con el estatus social, tan solo basta con echar un vistazo para encontrar que reconocidos cantantes, actores o escritores han decidido quitarse la vida.

Aquí te compartiremos un poco de la vida de cuatro grandes escritoras, como Virginia Woolf, Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath y Anne Sexton, quienes tras atravesar algunas situaciones adversas en sus vidas, encontraron una salida en el suicidio, no sin antes haber pasado por momentos llenos de melancolía y depresión que si bien les quitaron todo deseo de seguir adelante, también fueron fuente de inspiración para sus obras.

Viriginia Woolf

"Estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. (...) Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que. Todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habrías sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo", fue parte de la última carta que dejó Virginia a su esposo Leonard Woolf el 28 de marzo de 1941, antes de morir ahogada luego de llenar las bolsas de su abrigo con piedras y lanzarse al río Ouse. Su cuerpo fue hallado el 18 de abril, 22 días después. Sus cenizas fueron enterradas en el jardín de Monk's House, en Rodmell, Sussex.

Adeline Virginia Stephen, como se llamaba la famosa escritora inglesa, nació en Londres el 25 de enero de 1882. Algunas de sus obras más notables son "La señora Dalloway", "Al faro", "Orlando", "Las olas" y "Una habitación propia", un breve ensayo feminista en el que la autora propone que las mujeres deben tener un espacio para poder dedicarse a la literatura, actividad dominada por los hombres.

Actualmente se dice que los cuadros depresivos o crisis nerviosas que vivió en diversos momentos como la muerte de su madre, la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, se debían a que padecía de trastorno bipolar, el cual provocó que fuera incapaz de dedicarse a escribir. Una de las películas que muestra algunas de las últimas vivencias de la escritora es "The Hours" dirigida por Stephen Daldry.

Sylvia Plath

La mañana del 11 de febrero de 1963, en Londres, tras preparar el desayuno de sus dos pequeños hijos, la escritora estadounidense decidió terminar con su vida a sus 30 años de edad introduciendo su cabeza en el horno de la estufa, luego de abrir las llaves del gas. Algunas de las experiencias más dolorosas para Sylvia fueron la conflictiva relación con su madre, el aborto espontáneo que sufrió en 1961, así como la tormentosa relación con su esposo Ted Hughes, quien se presume que la golpeaba y además le fue infiel con la poeta Assia Wevill, la cual provocó una traumática separación para ella.

Sin embargo, Sylvia sufrió de depresión durante gran parte de su vida y ya había intentado suicidarse durante la universidad, por lo que fue atendida por la psiquiatra Ruth Barnhouse en 1953, quien inspiró a la escritora, nacida el 27 de octubre de 1932, en Boston, Massachusetts, a crear el personaje de la doctora Nolan en la novela autobiográfica "La campana de cristal", publicada en 1963,

Sylvia publicó su primer poema cuando tenía apenas 8 años de edad; sin embargo, cuenta con otras obras de gran reconocimiento como sus poemarios "El coloso" y "Ariel", "Cartas a mi madre", "Los diarios", "Johny Panic y la biblia de sueños" , "Tres mujeres" y "Árboles de invierno", el último poema que escribió antes de suicidarse y deja ver la enorme desazón que sentía en esos momentos de su vida.

Alejandra Pizarnik

"Simplemente no soy de este mundo... Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir; tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva… No puedo pensar en cosas concretas; no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie… ¿Qué haré cuando me sumerja en mis fantásticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un “saber volver”. No lo querré acaso", dice uno de los poemas más reconocidos de la escritora argentina, quien murió a sus 36 años tras ingerir 50 pastillas de Seconal, el 25 de septiembre de 1972.

Antes de quitarse la vida, Flora Alejandra Pizarnik había estado internada en el hospital psiquiátrico de Buenos Aires debido a un cuadro depresivo y a otro intento de suicidio. Se dice que tenía problemas de acné y de peso, lo que afectó su autoestima. Nació en Avellaneda el 29 de abril de 1936.y estudió la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero no concluyó.Vivió algunos años en Paris, donde además de conocer a Julio Cortázar, también estudió literatura francesa en La Sorbona.

Cabe señalar que durante su estancia en la capital francesa, tuvo la oportunidad de entrevistar a Simone de Beauvoir y en una carta dirigida a su psicoanalista León Ostrov, escribió: “Me pregunto cómo haré ahora para escribir un artículo sobre las idioteces que le pregunté". Algunos de sus principales obras son "Esta noche, en este mundo", "Poesía completa", "La extracción de la piedra de la locura", "Prosa completa", "Nueva correspondencia", "Diarios",entre otras.

Anne Sexton

"La vida no es fácil. Es terriblemente solitaria. Yo lo sé. Ahora tú también lo sabes (…). Sé tu misma. Entrégate a los que amas. Háblale a mis poemas y háblale a tu corazón -yo estoy en ambos: si me necesitas", escribió Anne en una carta dirigida a su hija, cinco años antes de suicidarse. Su deceso ocurrió el 4 de octubre de 1974, después de haber comido en compañía de Maxine Kumin, Se puso sobre los hombros un viejo abrigo de piel de su madre, tomó algunos vasos de vodka y se encerró en el garaje de su casa, donde prendió el motor de su Cougar y respiró el dióxido de carbono que desprendía el escape de su auto.

Nació el 9 de noviembre de 1928 en Newton, Massachusetts, en una familia acomodada. Fue la menor de tres hermanas y dejó a un lado los estudios para casarse con Alfred Muller Sexton II en 1948. El posparto de su primogénita le causó depresión por primera vez y fue internada en un hospital psiquiátrico; sin embargo, volvió a sufrir una crisis nerviosa tras el nacimiento de su segunda hija. Además, intentó suicidarse en 10 ocasiones.

Su vida estuvo marcada por crisis nerviosas y por su paso en distintos hospitales psiquiátricos, así como por el alcoholismo e intensa pasión por la poesía .La poeta estadounidense recibió diversos reconocimientos como el Pulitzer en 1967 por su libro "Live or Die", pero también escribió otros como "Transformaciones", "Mi boca florece como un corte", "Anne Sexton: un autorretrato en cartas", "Poesías completas" y "Poemas de amor".

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma

