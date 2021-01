Video Viral: Niño explota por clases en línea; está harto de dibujar y las tareas

Desde el año pasado, cuando la pandemia por Covid-19 obligó al confinamiento y cierre de escuelas uno de los temas de los que más se oye hablar son las clases en línea. Pues yo miles de niños los que se muestran casados por realizar las tareas, lo que se ha aprovechado para grabarlos en tiernas y divertidas situaciones.

A través de las redes sociales se dio a conocer el caso de un niño colombiano que se dijo harto de dibujar y las tareas, el momento fue captado por la abuela del pequeño, quien compartió el gracioso momento en el que su nieto se queja por el número de actividades que debe realizar.

Niño explota por clases en línea

En alas imágenes se puede ver al niño vestido con playera y parado frente a su abuelita, de nombre Rosa, a quien le reclama por sacar el celular, un objeto que relaciona con las clases en línea.

"Estoy harto de ese celular que compartes allí", dice el pequeño, que mantiene una conversación con su abuela, quien le dice que sólo le han dejado 7 tareas. La reacción del niño al escuchar la cantidad es una de las cosas que más ha llamado la atención de este clip.

"¡Hay 7 tareas, no jo%$#, Rosa! No, no, no, no. Eso es mucho, abuelita", se escucha decir al pequeño, quien finalmente dice que no quiere dibujar más, "¿estudiar para qué? ¿estudiar para qué? Ya yo estoy harto de dibujar, ya estoy harto de dibujar, yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar plata".