Horoscopo 2021: Qué le depara a LEO en SALUD, DINERO y AMOR

2020 ha sido un año bastante desagradable para todos. Hemos visto desesperación, muerte, oscuridad en nuestro futuro y mucha incertidumbre. Nos confinaron, nuestra libertad de movimiento se vio ultrajada y entendimos que de alguna forma, todos podíamos contraer ese virus invisible si no nos cuidábamos.

2020 llegó con una conjunción que ha estado gobernado todo el tiempo entre los planetas Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio y que nos ha recordado que las estructuras sociales y económicas se estaban desequilibrando completamente, que no somos invencibles y que de alguna forma, nuestra vulnerabilidad es más grande de lo que teníamos pensado. Afortunadamente eso ya está cambiando gracias a la conjunción de Júpiter y Saturno sobre Acuario y la nueva alineación planetaria.

Aunque no has terminado el año como hubieras querido, Leo, todo hubiese podido resultar peor, por lo que te sugerimos mejor, ni quejarte. Estamos en un momento crucial de la vida, donde cualquier cosa puede significar un cambio grande y darle la vuelta a todo, desde cero.

Aunque has dejado atrás a algunas personas importantes en tu vida, se puede decir que tu poder de atraer lo que quieras sigue intacto y que según las cosas que te atrevas a soltar, serán las mismas que podrás recibir.

¿Cómo te irá en el amor?

Hay una oportunidad de un gran compromiso. Si ya tienes pareja, lo más seguro es que vayan a dar el siguiente paso y si no, lo mejor que puedes hacer es aceptarte y amarte a ti mismo. Cuanto más te quieras, más te querrán y atraerás mucho amor a tu vida.

Aunque eres un líder nato, tu obsesivo cuidado con tu autoimagen puede orillarte a querer dirigir a tu pareja, es decir, explicarle cómo y en qué tono debe decirte las cosas, cómo vestirse para salir contigo, etc. ¡Relájate! Recuerda que son dos personas compartiendo, no sólo tú y los aplausos.

Tu obsesivo cuidado con tu autoimagen puede orillarte a querer dirigir a tu pareja. Foto: Instagram

¿Cómo te irá en tus finanzas?

Que a ti te guste el dinero, no es ningún secreto. Hay que recordar, que a Leo le gusta dar órdenes, pero no recibirlas. Por eso, si Leo no está conforme en su trabajo actual, buscará moverse a un puesto más alto en 2021. No desesperes Leo, recuerda que la paciencia es una virtud. Tus habilidades te abrirán el camino que pensabas cerrado.

¿Cómo estará la salud de Leo?

Los nativos de Leo suelen ser personas que se preocupan de sí mismos tanto por fuera, como por dentro. Y después de una crisis sanitaria, por la que estamos atravesando, no es de extrañarse que los Leo quieran salir despavoridos al gimnasio o al nutriólogo.

Este 2021 Leo será uno de los signos que busquen el contacto con la naturaleza y con ello la sostenibilidad. Buscará la salud emocional y espiritual y será más cauteloso con la salud física.