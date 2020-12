¿Cuáles han sido los retos de las clases en línea para los estudiantes foráneos?

“Lo que más extraño es la libertad”, comentó Jorge López, estudiante de la Universidad Anáhuac México, originario de Durango, un foráneo que, como muchos otros, ha tenido que regresar a su ciudad de origen tras la crisis sanitaria del COVID-19 que ha hecho que las clases pasen de ser presenciales a modalidad en línea. Esto afecta a estudiantes foráneos que además de la vida académica, llevaban otra vida social fuera de sus lugares de origen.

“Perdimos la cotidianeidad que teníamos antes de la pandemia, todo fue un cambio drástico de un día a otro”, compartió Oscar Durán, estudiante universitario originario de Chihuahua. “Extraño muchísimo a mis amigos, en todo el año no los he visto”, agregó Ximena Mariscal, también estudiante de la Universidad Anáhuac México, originaria de Morelos. Lo anterior refleja la situación de nostalgia que los estudiantes foráneos sienten por el cambio.

“Extraño poder tener las clases de manera presencial, porque muchos profesores han bajado el nivel porque no se puede tener una comunicación más directa con los estudiantes”, compartió Miguel Ángel Polito, estudiante originario de Caracas, Venezuela, de la Universidad Anáhuac y que sigue viviendo en la Ciudad de México. “Personalmente pienso que muchas amistades se han perdido debido a la modalidad en línea”, agregó.

En la Universidad Anáhuac México existe una población considerable de alumnos foráneos que han tenido que regresar a sus casas por distintos motivos. Ana Sofía Méndez, Coordinadora Adjunta del área de Relaciones Estudiantiles de la institución, comenta que la principal razón por la que se ha decidido dejar la Ciudad de México es para evitar el pago de una renta que supone un gasto extra, así como la cercanía a sus familias durante esta crisis.

“El estar acá de vuelta y hacer todo lo que hacía antes desde casa, te hace valorar más lo que tenías antes en la universidad”, apuntó Jorge López. “Yo tengo una pequeña esperanza de que volvamos a la universidad el siguiente semestre, probablemente no se dé, pero me gustaría volver en modalidad semipresencial si se puede”, comentó Miguel Ángel Polito sobre sus expectativas para el futuro de la educación.

La situación no es exclusiva de los estudiantes foráneos de esta universidad, ya que en muchas instituciones académicas de la CDMX hay estudiantes que no son originarios de aquí y que esperan con ilusión a que las aulas vuelvan a estar abiertas. No es solo el hecho de que se hayan pausado las clases, sino que para muchas y muchos, este problema ha puesto en pausa sus metas profesionales y académicas.