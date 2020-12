¿Preocupado por las FIESTAS decembrinas? Sigue estos TIPS para sufrir menos la Navidad pandémica

Sin duda, la Navidad 2020 será una de las más atípicas en la historia de la humanidad. No habrá abrazos, besos, posadas, ni reuniones grandes de amigos o familiares. Todo esto, debido a la pandemia de Covid-19 que acecha al mundo entero.

Sin embargo, no todo está perdido. A pesar de que el distanciamiento social sea un fuerte impacto emocional para la población, recordemos que hay mil maneras de demostrar afecto sin contacto físico, aunque sí se extrañe mucho.

Por eso, dada la tempestad, te traemos algunos tips para que pases una navidad cálida y demuestres a tus seres queridos todo tu cariño sin que tengas que poner en riesgo tu salud o la de ellos. Recuerda que a mayor conciencia, menos contagios.

1-No vayas a posadas o fiestas masivas

Es difícil imaginar diciembre sin las posadas tradicionales, donde estabas rodeado de gente, había más de 3 personas bebiendo o comiendo a tu alrededor y un tumulto más a la hora de las piñatas, pero seamos sinceros: En los últimos años ya ni se hacían posadas como tal, eran más bien fiestas con amigos.

Lo que sugerimos ahora, es que quizá no podrás hacer un magno evento, pero puedes disfrutar de una reunión con aquellos que has pasado el confinamiento y quizá con uno o dos invitados, que sepas que no están contagiados y dónde han estado últimamente. Suena raro, pero es posible. Piénsalo, a menor número de invitados, más fruta o dulces de la piñata.

¡Ánimo! Ya falta poco.

2- Intercambio en espacio abierto

Sí, Ya todos estamos cansados del encierro y lo que queremos es ver a los amigos y participar en un intercambio. Aunque lo más recomendable es no salir o mandar los regalos por paquetería, existe una opción para los más arriesgados o entumidos de pasar tanto tiempo frente a las pantallas: Un espacio al aire libre.

Si ya tomaron la decisión, tomen la precaución de monitorearse 2 semanas antes y dos semanas después de su interacción. Procuren verse en un campo, bosque o parque para que puedan guardar la distancia de seguridad y porten EN TODO MOMENTO el cubrebocas. Lleva tu gel antibacterial y de preferencia desinfectante en spray para que te sientas más tranquilo.

3-Evita los abrazos

Sí, sabemos que justo este punto es el más difícil, pero toma en cuenta que es por el bien de todos, ya que no sabemos que cepa de Covid-19 puede rondar en los lugares. Ahora que si verás al novio o la novia, asegúrate de que se haya hecho su prueba covid y después guarda confinamiento preventivo SIN CHANCES de salir ni a la esquina antes de ver a tus papás o abuelos, por ejemplo. Si vives con ellos, lo mejor es evitar el contacto físico.

4-Hazle una carta a tus seres queridos

A veces es difícil expresar lo que sentimos y en fechas especiales, cuando eso pasa, lo mejor es recurrir a escribir una carta. Ya sea a compu o a mano, pero con todo lo que quieras decir. Recuerda que vas a sustituir un abrazo, así que más vale que tus palabras sean profundas y sinceras. Ahora que hay tiempo, ponte creativ@ y si es a mano, mejor. Así permites expresarse a tu humanidad.

5- Tomen turnos para hablar y decir cosas bonitas el día de Navidad o Año Nuevo

Esto no es tan común, porque no todas las familias están dispuestas a escucharse entre sí, pero estos tiempos son difíciles y vale la pena hacer una pausa e intentarlo. Puedes escribir lo que quieres decir y aprovechar algún momento en expresarse. Aunque sientas nervios, eso alentará a los otros miembros de tu familia a que quieran hablar también.

6- Utiliza la tecnología a tu favor

Si eres de los valientes que pasan el confinamiento a solas, sigue así y adorna bonito tu casa, como si fueras a recibir visitas. Coloca la pantalla donde verás a tu familia en la sala o cerca del comedor, donde puedas estar más cómodo teniendo una charla con los que más quieres. ¡Ánimo! Ya falta poco.

Por Citli Toribio