Esperanza, la clave del espíritu navideño para esta Navidad en tiempos de pandemia

¿Se imaginan que nada hubiera cambiado a lo largo de todo este año y no hubiera pandemia por covid-19?, a estas alturas del calendario, la Navidad ya habría invadido nuestros corazones, la agenda se encontraría repleta de eventos: posadas, brindis, reuniones, y si a todo esto le sumamos la preparación de la cena, las compras, los regalos, podríamos pensar que diciembre es el mes más ajetreado y esperado del año.

Pero tal parece que este año no viviremos una Navidad así, los brindis serán escasos, en la cena nos reuniremos pocas personas, no habrá posadas, pastorelas ni festivales navideños y ni hablar de los intercambios y regalos, que tanta ilusión nos dan. Podríamos llegar a pensar que no habrá Navidad.

Afortunadamente no todos piensan así, aún albergan algo de esperanza, pero, ¿qué esperan? ¿A que el clima sea bueno, que reciban lo que tanto deseaban esta Navidad o que la cena les quede deliciosa? Estas afirmaciones muestran inquietudes válidas del corazón de una persona y aunque esta clase de esperanza no está mal, le falta un sentido más amplio, de seguridad, que logre que la ésta no solo sea vea como un sueño o burbujas de jabón que se desvanecen con el peso de la realidad.

Tenemos que aprender a ver a la esperanza de una forma más grande, como el motor que mueve nuestro corazón y nuestras vidas, como ese querer que nos impulsa hacia nuestros objetivos y sueños que deseamos alcanzar y así tener la energía suficiente para afrontar lo que se aproxima.

Pero ¿por qué necesitamos tanto la esperanza en esta Navidad?, hay muchas razones que hoy te quiero compartir:

Necesitamos la esperanza, para vivir cada minuto de nuestra vida con entusiasmo y alegría, como un regalo valioso y maravilloso que hoy tenemos.

Necesitamos la esperanza para mirar siempre adelante, al futuro que estamos construyendo, sin temores ni dudas.

Necesitamos la esperanza, para hacer lo que nos corresponde con valentía y decisión, y tratar de superar los problemas y dificultades que se nos van presentando a medida que vamos caminando.

Necesitamos la esperanza para mirar cada vez más alto en nuestros deseos y proyectos, en bien nuestro y de quienes comparten su vida con nosotros.

Sin esperanza, sin la esperanza de cada uno de nosotros, el mundo se tornaría en un espacio oscuro y frío, imposible para convivir; un espacio en el que la vida podría dejar de existir, y de ser así, podríamos vernos hundidos en la desesperación, que hace imposible cualquier avance, cualquier crecimiento, cualquier anhelo.

Esta Navidad, disfruta de lo que tienes. No te preocupes en qué pasará el día de mañana ni plantees soluciones a problemas que ni si quiera han llegado a tocar a tu puerta. La esperanza será el motor de tu corazón que te llevará a conseguir todos tus anhelos.

¡Vivamos llenos de esperanza esta Navidad!

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.