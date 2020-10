Luis Fernando Zánches presenta "Expresiones"

Se llevó a cabo un happening de arte que reunió a galeristas, coleccionistas, amantes del arte y socialités, en donde el artista plástico Luis Fernando Zánches expuso su colección nombrada “Expresiones” donde realizó una intervención en vivo acompañada del saxofonista Leo Paryna con un exclusivo coctel.

Se expusieron 10 obras junto con algunos diseños como chamarras y tenis intervenidos. Foto: Cortesía

Daniela Alcázar, directora de Caminarte México Gallery, y el Hotel W Mexico City fueron los anfitriones de una noche llena de arte, en donde se expusieron 10 obras junto con algunos diseños como chamarras y tenis intervenidos por el artista plástico emergente.

¿Qué es Caminarte México Gallery?

Es un proyecto de arte el cual se lleva a cabo en los lugares más exclusivos de México (Recintos, hoteles, casas privadas, senado de la república, galerías, entre otros) cuyo objetivo es presentar a artistas mexicanos tanto emergentes como consolidados, creando exposiciones dinámicas, en donde los asistentes podrán encontrar arte en todas sus expresiones, con el fin de conocer las propuestas más creativas que hay en nuestro país. Ofrece servicios como asesoría de inversión en arte, decoración de espacios con arte, curaduría, proyectos específicos y colaboraciones con marcas importantes.

Los invitados disfrutaron de una noche diferente en compañía del arte moderno de Luis Fernando, un coctel y barra de sushi, las piezas de Luis Fernando son pinturas en mediano y gran formato utilizando técnicas como óleo, acrílico y carbón. Su obra tiene influencias de grandes artistas como; Basquiat, Bandinsky , entre otros.

Comparar la manera en que se compone un cuadro con la vida. Cada figura u objeto que voy formando en el lienzo se va juntando con nuevas figuras. Todo esto es muy espontáneo y fluído, se trata de confianza, de tener la certeza de que algo va a salir y no juzgar si es bueno o malo, simplemente está apareciendo algo. En la vida, o por lo menos en la forma en que la veo, los momentos van apareciendo y es inevitable. Así nos quedemos sin hacer nada o haciendo algo la vida sigue y no se detiene. A veces creemos que no cambia nada o no sabemos lo que tenemos, pero siempre hay algo, sea bueno o malo” Menciona Luis Fernando.

El artista dibuja desde pequeño, siempre ha sido algo muy natural en su personalidad, en el dibujo encontró una forma especial de comunicarse. Por parte de su abuelo paterno (Jorge Sánchez Hernández) ha estado rodeado de arte, quien dedicó su vida al arte religioso.

Ha estado rodeado de arte, quien dedicó su vida al arte religioso.





“Los errores son parte de la vida igual que los accidentes en un lienzo, simplemente se quedan plasmados ahí en la tela, pero forman parte de la composición. Los colores que veo todos los días son claros y oscuros. Los colores que se me quedan en la cabeza simplemente surgen”. Comentó Luis Fernando Zánches

Para el artista dibujar ha sido tan natural que nunca lo vio como una profesión, estudio la carrera de Derecho mientras su hobby principal era el dibujo. Mi vida cambio gracias a las redes sociales, me contacto una galería gracias a una exposición colectiva en la que realice las mangas de los cafés junto con otros pequeños dibujos. A partir de ese momento la vida me dio a entender que me tenía que dedicar al arte de manera profesional. Hoy me doy cuenta de que estoy donde debo de estar, siendo feliz haciendo lo que me gusta y con el objetivo de transmitir esa emoción a todo el mundo.

Por Isis Malherbe