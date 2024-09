Los trucos más sencillos de Spotify para escuchar música en otro nivel sin pagar de más

Para muchas personas, esuchar música forma parte escencial de su vida y es que las melodías pueden acompañarnos en cualquier momento y hacerlo un tanto más signficativo. Y aunque antes la música estaba más limitada, con la llegada de las redes sociales y las aplicaciones para celular, ésta se puso al alcance de nuestras manos mucho más fácil, pero eso sí, pagando cierta cantidad para ello.

Aunque hay varias aplicaciones para poder disfrutar de tu música favorita, una de las más populares desde hace varios años es Spotify, pues distintas expertas señalan que la app ha logrado revolucionar la manera en que el mundo consume música. Por ello, no es de extrañar que desde su lanzamiento en 2008, se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más importantes a nivel global, transformando el acceso a millones de canciones de manera instantánea.

Con más de 500 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales más de 200 millones son suscriptores premium, Spotify continúa innovando en sus características para ofrecer una experiencia personalizada y flexible. Si bien la plataforma es fácil de usar, existen diversos trucos y herramientas que pueden optimizar aún más la experiencia musical, desde gestionar la calidad del sonido hasta descubrir nueva música adaptada a tus gustos y aquí te comparto esos secretos.

Spotify sigue siendo el líder indiscutible del streaming musical gracias a su amplia biblioteca, funcionalidad multiplataforma y constantes mejoras.

Trucos para aprovechar mejor tu cuenta de Spotify

Es indudable que Spotify ha pasado de ser simplemente una herramienta para escuchar música en streaming a convertirse en una plataforma multimedia completa, ofreciendo también podcasts, videos y contenido exclusivo, y la personalización es una de las calves para su éxito mundial. Por ello, aquí te comparto algunos "hacks" para hacer de tu experiencia musical algo inimaginable y sacarle el mayor provecho a tu suscripción musical.

Escucha sin conexión

Uno de los principales beneficios de ser un usuario premium es la posibilidad de descargar música y podcasts para escucharlos sin conexión a internet, lo que resulta útil cuando te encuentras en áreas con poca cobertura de datos o cuando quieres evitar gastar tu plan de datos. Para activar esta opción, solo debes seleccionar una lista de reproducción, álbum o episodio de podcast y activar la opción de descarga; este contenido estará disponible incluso cuando tu dispositivo no tenga conexión, ideal para viajes largos o momentos de desconexión digital.

Listas de reproducción colaborativas

La función de crear listas de reproducción colaborativas permite que varios usuarios contribuyan agregando canciones, por lo que es perfecta para crear bandas sonoras compartidas para viajes, fiestas o simplemente para descubrir nuevas canciones a través del gusto de tus amigos. Para crear una lista colaborativa, abre una lista de reproducción que hayas creado, toca los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona "Hacer colaborativa", esto permitirá que cualquiera con el enlace pueda agregar canciones, una excelente manera de conectar y compartir gustos musicales.

A medida que el panorama musical continúa cambiando, la capacidad de la plataforma para adaptarse y ofrecer una experiencia de usuario altamente personalizada asegura su relevancia a largo plazo.

Modo offline

Además de poder descargar música, Spotify permite a los usuarios premium activar el "Modo Offline" desde la configuración de reproducción, lo que asegura que la aplicación no utilice datos móviles de manera involuntaria al forzar a la app a reproducir únicamente el contenido descargado. Esta es una gran opción para controlar el consumo de datos cuando no estás conectado a una red Wi-Fi.

"Descubrimiento Semanal", la magia del algoritmo

Cada lunes, Spotify renueva su lista personalizada llamada "Descubrimiento Semanal", la cual utiliza un avanzado algoritmo basado en inteligencia artificial para recomendarte nuevas canciones que aún no has escuchado, pero que se alinean con tus preferencias musicales. Este algoritmo aprende constantemente de tu historial de reproducción y de las canciones que añades a tus listas, lo que convierte a "Descubrimiento Semanal" en una de las funciones favoritas de los usuarios.

Ver las letras de las canciones

Desde finales de 2021, Spotify integró la funcionalidad de mostrar las letras de las canciones en tiempo real, lo que permite a los usuarios seguirlas mientras escuchan. En la aplicación móvil, solo debes deslizar hacia arriba en la pantalla de reproducción para ver la letra mientras suena la música; y es considerada una herramienta fantástica no solo para disfrutar más la música, sino también para aquellas personas que quieran aprenderse la letra de sus canciones favoritas.

Esta personalización es una excelente manera de expandir tu biblioteca musical sin esfuerzo.

Comparte música fácilmente

Spotify facilita la opción de compartir tus canciones, álbumes o listas de reproducción favoritas con tus amigos o en redes sociales y para ello sólo debes tocar los tres puntos al lado de cualquier canción, álbum o lista de reproducción y seleccionar "Compartir". Puedes enviar el enlace directamente o generar un código de Spotify, una función visual que otros usuarios pueden escanear desde su aplicación para acceder al contenido que compartes.

Estaciones de radio personalizadas, deja que Spotify te sorprenda

Si bien muchos servicios de streaming han dejado atrás el formato de radio, Spotify lo mantiene vivo de manera personalizada ya que puedes crear estaciones de radio basadas en tus artistas o géneros favoritos, lo que te permite descubrir nueva música similar a la que ya disfrutas. Esta funcionalidad no solo es útil para expandir tu biblioteca musical, sino también para mantener un flujo continuo de música que se adapte a tu estado de ánimo o preferencias del momento.

Descubre lo que escuchan tus amigos

Otra de las características sociales más interesantes de Spotify es la posibilidad de ver lo que tus amigos están escuchando en tiempo real, siempre y cuando tengan la opción activada. En la versión de escritorio, esta funcionalidad se encuentra en la barra lateral derecha y te muestra la actividad de tus amigos, lo que puede ayudarte a inspirarte en los gustos de los demás y encontrar nuevas canciones o artistas que de otro modo no habrías descubierto.

Esta integración social ha sido clave en la expansión de Spotify, permitiendo que la música se viralice de forma natural.

Hacks de Spotify para mejorar tu experiencia musical

Atajos de teclado en el escritorio

Para aquellos que utilizan Spotify en su computadora, dominar los atajos de teclado puede hacer que la navegación sea mucho más fluida y rápida, lo que es especialmente útil cuando estás trabajando y deseas cambiar rápidamente entre canciones sin interrumpir tu flujo de concentración. Puedes acceder a estos atajos con las siguientes teclas:

Play/Pause: espacio

Siguiente canción: Ctrl + Flecha derecha (Cmd + Flecha derecha en Mac)

Canción anterior: Ctrl + Flecha izquierda (Cmd + Flecha izquierda en Mac)

Subir volumen: Ctrl + Flecha arriba (Cmd + Flecha arriba en Mac)

Bajar volumen: Ctrl + Flecha abajo (Cmd + Flecha abajo en Mac)

Para cambiar el orden de las canciones en una lista de reproducción, simplemente arrastra y suelta las canciones en la posición deseada.

Búsqueda por voz para encontrar canciones sin esfuerzo

En la versión para celular de Spotify tienes la opción de usar comandos de voz para buscar canciones, artistas, álbumes o listas de reproducción, lo que es útil cuando estás en movimiento y no puedes escribir. Para usar esta función, simplemente toca el ícono de micrófono en la barra de búsqueda y di lo que quieres escuchar.

Ajustar la calidad del audio para controlar tu experiencia sonora

Spotify también te permite ajustar la calidad del sonido según el contexto en el que estés escuchando ya que desde la configuración de la aplicación, puedes seleccionar entre diferentes niveles de calidad de sonido, desde baja hasta muy alta. Si te preocupa el uso de datos móviles, puedes optar por una calidad más baja cuando estés fuera de casa y seleccionar la máxima calidad cuando uses Wi-Fi o cuando quieras una experiencia de audio más detallada.

Las y los usuarios premium disfrutan de la calidad de transmisión más alta, que alcanza los 320 kbps, lo que brinda un sonido mucho más nítido y claro.

Modo incógnito para disfrutar de la privacidad

Para quienes no desean que su actividad de escucha sea visible para sus amigos o que afecte las recomendaciones de Spotify, existe el "Modo Incógnito", al activarlo desde la configuración de privacidad, puedes escuchar lo que quieras sin que quede registrado en tu historial de reproducción. Esta funcionalidad es útil cuando, por ejemplo, estás investigando música de géneros que normalmente no escuchas y no quieres que el algoritmo cambie tus recomendaciones regulares.

Conectar con dispositivos externos

Finalmente, Spotify te permite conectarse fácilmente a dispositivos externos, como bocinas inteligentes, televisores y sistemas de audio, a través de la función "Dispositivos disponibles". Esta característica, impulsada por Spotify Connect, utiliza Wi-Fi o Bluetooth para enviar la música desde tu dispositivo a otros aparatos compatibles, mejorando significativamente la experiencia de escucha al ofrecer una mayor flexibilidad y control del sonido. La función también es compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, permitiéndote controlar la música con simples comandos de voz.