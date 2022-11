WhatsApp: ya no podrás ver las fotos temporales con la llegada de esta actualización

El mes pasado, WhatsApp lanzó una nueva función llamada bloqueo de captura de pantalla en la que impide a los usuarios tomar un screenshot a los mensajes temporales, tanto a videos como imágenes. Esta función está presente tanto para dispositivos Android como iOS y su objetivo es reforzar la seguridad y privacidad dentro de la app. Siguiendo esta línea, ahora Meta implementa una capa adicional de protección al enviar contenidos de vista única, eliminará la capacidad de enviar y abrir mensajes de esta índole en el escritorio. Esta función entró en vigor desde el 1º de noviembre.

Miles de millones de personas y millones de negocios usan WhatsApp y Messenger todos los días. FOTO: Adriana Juárez

De acuerdo con WABetaInfo, página especializada en esta aplicación de mensajería instant��nea, ya no se puede abrir una vista del contenido multimedia que los usuarios manden a través del chat. Esto se debe a que el bloqueo que implementó Meta no es compatible con todas las aplicaciones de escritorio y esto violaría los principios de privacidad que pretende respetar de ahora en adelante. Esto significa que las apps de WhatsApp Web o Desktop para su versión electrónica, WhatsApp para Windows para su edición en la plataforma universal de este sistema operativo y WhatsApp Beta para macOS en su aplicación nativa de Catalyst, tenían la capacidad de ver y tomar captura del contenido temporal enviado.

Además de no poder ver el contenido temporal, no se podrá enviar un mensaje de autodestrucción desde la versión de escritorio. De acuerdo con el sitio especializado, estos cambios son necesarios ya que los usuarios aprovechaban este descuido o falta de compatibilidad por parte de WhatsApp para tomar una captura de pantalla y guardar las imágenes o videos que se mandaban. Cabe destacar que esto no garantiza que algunos usuarios de móvil no puedan encontrar la forma de tomarle captura al contenido. Así que te recomendamos tener mucho cuidado con lo que mandas a través de esta plataforma.

Si has probado esta función y tanto en celular como en escritorio, te deja tomar screenshot, la realidad es que, en cuestión de tiempo llegará la actualización a tu equipo y se implementará de manera inmediata a tu cuenta.

¿Qué otras funciones no me permite hacer WhatsApp en su versión de escritorio?

Creemos que una de las desventajas más puntuales que esta aplicación impide es que, los usuarios que mandan su ubicación en tiempo real, no pueden ser monitoreados por las personas que usen la app de mensajería desde la versión web. Además, estas son las otras cosas que te impide hacer:

No permite crear estados. No ofrece la posibilidad compartir la localización fija. No se pueden añadir filtros a fotos o videos antes de enviarlos. Es imposible añadir contactos a la agenda a diferencia de cómo se hace en el móvil. También impide compartir mensajes de difusión masiva.

WhatsApp tiene más de 2 mil millones de activos diarios. FOTO: Adriana Juárez

Ventajas de usar la versión web

Aunque sabemos que las ventajas son demasiadas, también tiene varias funciones más allá de enviar o recibir mensajes. WhatsApp permite: grabar audios, compartir documentos, silenciar conversaciones, personalizar la app e incluso leer los mensajes que te lleguen sin activar la palomita azul. El secreto está en situar el mouse en el panel de chats y poner el cursor encima del mensaje sin necesidad de pulsar sobre él. Pasados unos pocos segundos, aproximadamente 2 o 3, no más; aparecerá un cuadro de texto en el que se ve el contenido completo del mensaje y que no se marcará como leído. Lo malo es que solo podrás leer el último texto enviado.

Asimismo, la versión de escritorio permite compartir archivos de forma mucho más cómoda que si lo hicieses desde el móvil. Además, de crear un chat exclusivo para ti, podrías enviarte esta información de la computadora al celular con tan solo un click. Otro de sus beneficios para el ámbito laboral, es que, cuando checamos la aplicación desde un dispositivo que tenga a la mano otras redes sociales, podemos tender a distraernos. De tenerla abierta en la web, solo verificamos los textos laborales y continuamos con nuestras tareas.

Todas estas ventajas han sido resultado de las actualizaciones que Meta implementa en sus redes sociales. Seguiremos presenciando más y mejores funciones que nos faciliten la vida pero que, sobre todo, nos brinden mayor seguridad y privacidad. Cabe resaltar que las tres favoritas de Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram y WhatsApp, acumulan más de 3.7 mil millones de personas mensualmente en todas sus plataformas. Asimismo, se sabe que esta aplicación de mensajería instantánea tiene más de 2 mil millones de activos diarios con mucho mayor presencia y mejor tendencia de crecimiento en los países de América del Norte.

Sigue leyendo: