WhatsApp permitirá usar el avatar de Meta para cambiar foto de perfil y enviarlo como sticker en los chats

Meta continúa con sus intenciones de homologar sus tres plataformas sociales, Instagram, Facebook y WhatsApp. Ahora, los expertos en tecnología han compartido que la versión Beta para Android tiene una nueva función con los avatares. Aseguran que ahora se podrán usar para cambiar las fotos de perfil y enviarlos en los chats a través de los famosos stickers. Hay que recordar que estos se distinguen por ser muy expresivos y representativos con las emociones o actividades que queramos plasmar en el mundo virtual.

De acuerdo con WABetaInfo, aparecerá una opción en el menú de configuraciones que se llama “Avatar”. Una vez ahí podrás configurar tu personaje como lo hiciste en Facebook. ¡Hay miles de expresiones que puedes utilizar para cambiar tu foto de perfil y añadirlo a los stickers de la app! Recordemos que esto, hasta el momento, solo se puede hacer con “Memoji”, la función de Apple que implementó en los iPhone.

Facebook quiso competir con Memoji y Bitmoji, esta última comprada por Snapchat en 2016. Su intención era replicar los avatares personalizables. FOTO: WABetaInfo

Esta función apenas salió a la luz y podría cambiar con el transcurso de los días. Cabe recordar que dicha actualización está disponible solo para algunos usuarios de WhatsApp Beta de Android. Por lo que es posible que los internautas experimenten algunos problemas al configurar un avatar. En este caso, lo que recomiendan los expertos en tecnología es seguir intentándolo hasta que se haya configurado correctamente la apariencia del avatar.

Lo ideal es que esta aplicación, que prueba las funciones exclusivas y no lanzadas a la versión estándar, solo se instale en dispositivos móviles de gama alta para no afectar el procesador y rendimiento del celular. Asimismo, si el usuario tiene instalada esta app y aún no ve esta función, puede actualizarla manualmente desde la Play Store o esperar que en las próximas semanas llegue sola la modificación.

Información sobre el “Facebook Avatar”

Estos divertidos y característicos “monitos virtuales” no son nuevos en el mundo digital y mucho menos en Meta. Actualmente se pueden usar en comentarios, historias, chats de Messenger y hasta como foto de perfil o portada en Facebook. Por su parte, en Instagram también se pueden replicar en historias temporales y mandar como stickers en todas las conversaciones. Su principal ventaja es que simplifica la comunicación escrita y aclara con vastas expresiones o emociones, lo que el usuario quiere transmitir a sus contactos de ambas redes sociales.

Foto: Esta función se puede usar en Facebook, Instagram y Messenger. FOTO: Adriana Juárez

¿Cómo usarlos en Facebook e Instagram?

Debemos recordar que esta función aún no llega a WhatsApp, por lo que solo podrás utilizar este avatar digital en las otras plataformas de Meta. Primero, para crearlo, debes acceder a Facebook, tocar tu foto del perfil o de portada, ingresar a “Avatares” y seleccionar el tono de piel para empezar a editar tu “monito virtual”. Facebook te deja personalizar peinados, ropa y accesorios. Una vez terminada esta parte, de tener sincronizado tu Instagram con la primer red social de Zuckerberg, este se replicará y lo podrás utilizar en ambas plataformas. También te deja editar su apariencia desde la app favorita de los centennials. Así que el cielo es el límite en esta función.

Paso a paso en Facebook e Instagram

Si aún no tienes activada esta función, te compartimos el instructivo detallado para ambas redes sociales. Es muy sencillo y quizás ayude a que tu comunicación escrita sea más amena y expresiva.

Están formados por 47 'pegatinas' con las que puedes crear un Facebook Avatar. Puedes personalizar el color de piel, de pelo, forma de la cara, de la nariz y de los labios e incluso la ropa. FOTO: Adriana Juárez



En 2020 Facebook implementó una “función espejo” para que, con la cámara de tu móvil, puedas verte en directo para tener una referencia la hora de crear el avatar. FOTO: Adriana Juárez

