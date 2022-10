WhatsApp: así se mandan los enlaces para unirse a llamadas y videollamadas

Tras casi un mes de darse a conocer esta nueva función que permitiría a los usuarios de WhatsApp crear enlaces de invitación para las llamadas o videollamadas, ¡ahora ya es completamente oficial! Esta se ha comenzado a desplegar en la última versión estable de la aplicación. En mayor parte, los celulares con Android ya reflejan esta opción en la ventana de “Llamadas”. Ahora acceder a las juntas virtuales será más sencillo y directo.

Actualmente, cuando se manda una invitación para unirse a una videollamada desde un grupo, la aplicación de mensajería instantánea envía una notificación con dos opciones, "Unirme" o "Ignorar". Aunque en llamadas permite hasta 32 participantes, en videollamadas solo puede haber 8 participantes activos de forma simultánea. Además, cada uno de ellos debe salirse de forma voluntaria para terminar la conversación, ya que el organizador de la junta o administrador del grupo, no puede eliminar al contacto. Sin embargo, más mejoras llegan a WhatsApp y los más recientes son los enlaces.

Así se usa esta nueva función

Para iniciar una videollamada abre el chat de WhatsApp con la persona deseada. Toca el ícono de videollamada ¡y listo! FOTO: WhatsApp

Esta opción no es una novedad en el mundo digital, ya se encontraba disponible en servicios de comunicación cibernética como Microsoft Teams o Google Meet. También, a través del programa Test Flight de iOS, se lanzó una función similar. Por lo que comenzará a aparecer en las últimas versiones del sistema operativo de Apple. Para generar el enlace en WhatsApp, se puede compartir de forma habitual en la misma aplicación o por medio de otra plataforma que se tenga instalada en el dispositivo. Es decir, en link se puede replicar en por cualquier otro medio.

Se debe acceder a la pestaña de llamadas y escoger la opción “Crear enlace de llamada”. Una vez generado esta url, se puede indicar el tipo de llamada deseada, ya sea de video o de voz. Además, se convertirá automáticamente en una llamada grupal cuando se unan a más de dos personas.

¿Cuáles son los pros y los contras?

Cuando se manda el enlace por la aplicación de mensajería, aparece en la interfaz de la conversación un ícono que indica que es una llamada de WhatsApp. De “entrar” automáticamente se tiene acceso a la videollamada o llamada grupal. Esto vuelve aún más sencillo la creación de reuniones virtuales, especialmente para quienes les cuesta trabajo la tecnología y sus aditamentos.

Para cambiar de videollamada a llamada, solo apaga tu cámara y en cuanto el otro contacto lo haga, solo se verá su imagen de perfil pero continuará el audio por voz. FOTO: WhatsApp

En cuanto al funcionamiento, hay cosas que se deben mejorar. Un ejemplo claro es que no aparece ninguna notificación de la llegada de un nuevo miembro a la llamada. Además, no existe una forma de controlar cuando se une alguien externo. No solicita permiso para accesar, solo entra y ya. Asimismo, los contactos que se unan a las llamadas podrán ver el número de teléfono de todos los participantes. Los demás datos como nombre, foto de perfil y estado de conexión podrán ocultarse si se tiene configurado en el apartado de privacidad. De no tenerlo, cualquiera de los participantes, los tengas o no agregados, verán tu información personal.

Bases de WhatsApp

Cabe recalcar que, el desarrollo de esta funcionalidad pretende usarse para las llamadas grupales. Hasta el momento no se sabe si se replicará para simplificar otros procesos dentro de WhatsApp. Asimismo, vale la pena recordar que la app de mensajería está perfeccionando su sistema de seguridad y privacidad, por lo que las llamadas creadas mediante el enlace siguen compartiendo el beneficio de encriptación de extremo a extremo que constantemente presume la compañía de Meta.

Cabos sueltos en torno a esta actualización

Aunque la nueva función es clara y simple, existen algunas cosas por conocer como: si existe un tiempo para que el enlace caduque, cómo se verá este tipo de llamada en el registro que lleva WhatsApp, si se podrá usar en la versión web, etc. Sin embargo, esta mejora indiscutiblemente beneficiará el servicio de comunicación virtual que la app tiene para ofrecer.

Sigue leyendo: